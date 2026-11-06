Rajchl rozjel detektivku o Pavlovi. Šéf PRO se zamotal do zápletky s reklamou zveřejněnou bez prezidentova souhlasu

Jindřich Rajchl se pustil do prezidenta Petra Pavla a předvedl výkon prestižního detektiva. Společnost s outdoorovým vybavením použila fotografii hlavy státu z loňské Rallye Dakar k reklamě na oblečení. Prezident o propagaci nevěděl, souhlas s kampaní firmy proto logicky neposkytl. Rajchl však v reklamním plakátu objevil další důkaz údajných prezidentových prohřešků. Napočítal čtyři reklamy, pohoršil se nad absencí žalob, přidal podezřívavé poznámky o placení oblečení a nakonec odsoudil celé Pavlovo prezidentování. Poslanec se navíc pochlubil dalším vítězstvím nad údajnými dezinformacemi. Po Šťastném, Vondráčkovi a Doksanském se do pátrání po Pavlových soukromých záležitostech přihlásil další dobrovolník. Stačilo oblečení a reklamní slogan.
Jindřich Rajchl rozšířil repertoár politických útoků na Petra Pavla o textilní průmysl. Boris Šťastný již zkoumal cenu prezidentova soukromého letu, Radek Vondráček se zabýval jeho návratem ekonomickou třídou a Denis Doksanský se nedokázal odpoutat od prezidentovy dovolené v Maroku. Rajchl nyní objevil fotografii z Rallye Dakar. Prezident má na snímku oblečení značky Canis Safety a společnost fotografii využila v reklamě se sloganem „Prezident ví, co na sebe“. Svolení k propagaci ovšem neměla. Tento detail by mohl celou Rajchlovu aféru poněkud zkomplikovat. Poslanec však nepatří mezi politiky, kteří by si nechali pěkně rozjeté rozhořčení pokazit vysvětlením.
Šéf strany PRO zahájil vystoupení triumfální připomínkou vlastní jasnozřivosti. „Když jsem na to před několika týdny upozornil, tak mi sem libtardi psali, že je to fake a že si to vymýšlím,“ postěžoval si. Vzápětí přišla slavnostní fanfára. „A ejhle, další ‚dezinformace‘ se nekontrolovaně stala pravdou,“ oznámil. Rajchlova radost má nepatrnou vadu. Hrad nepopřel existenci snímku ani reklamy. Odmítl prezidentovu účast na propagaci. Pro právníka rozdíl poměrně zásadní, pro poslance očividně nepodstatný.
Rajchl patrně usoudil, že jedna kampaň nepostačuje. „Pokud to dobře počítám, tak už je to čtvrtá reklama, ve které se Petr Pavel ‚nedopatřením‘ objevil,“ pohoršil se. Čtyři reklamy získaly v jeho podání osudovou váhu. Podrobnosti jednotlivých případů nerozebral, zato přidal uvozovky kolem slova nedopatřením. Pro poslancovu argumentaci zjevně důležitější než důkaz prezidentovy spolupráce s některou z firem. Podezření lze vyrobit i interpunkcí.
Firma zneužila podobiznu. Rajchl začal kárat poškozeného
Nejpovedenější právnickou konstrukci předložil Rajchl při úvahách o neexistujících žalobách. „Zajímavé je, že ani v jednom případě žádnou z těch firem, která zneužila jeho podobizny k vlastní marketingové kampani, nezažaloval a nežádal zaplacení náhrady škody,“ podivil se. Poslanec mluví o firmách zneužívajících prezidentovu podobiznu, kritiku obrací proti prezidentovi. Pozoruhodný výkon advokátní logiky. Kdyby podobnou metodu zavedli vyšetřovatelé krádeží, místo pachatele by zpovídali majitele odcizeného majetku.
Poslanec následně přidal vysvětlení hodné zkušeného znalce prezidentovy paměti. „Asi na to zapomněl,“ poznamenal. Rajchl tedy bez znalosti Pavlova případného právního postupu usoudil, že hlava státu zřejmě zapomněla žalovat. O možnosti mimosoudního řešení se nezmínil. Ostatně proč. Žaloba by mu poskytla další příležitost k rozhořčení nad prezidentem, zatímco odstranění fotografie žádné velké politické drama nenabízí. Přesně to firma udělala. Po upozornění snímek z prodejen stáhla. Rajchlovi nezbylo než pokračovat v podezíravých poznámkách.
Pražský hrad přitom okolnosti popsal bez jakýchkoli záhad. „Prezident republiky ani Kancelář prezidenta republiky o propagaci předem nevěděli a nedali k ní souhlas. Společnost neměla svolení využít fotografii k reklamním či jiným komerčním účelům,“ uvedl mluvčí Daniel Drake.
Rajchl se pustil i do prezidentova oblečení. Stačila narážka a špetka jedu
Po žalobách Rajchl přešel k dalšímu podezřívavému výpadu. „Ale on bude určitě transparentní jako vždy a sdělí nám, že si to oblečení sám zaplatil,“ ironizoval. Následovala poznámka. „Jen nám už neřekne komu a kdy,“ dodal. Bez důkazu pochybného nákupu, doloženého zvýhodnění, či prokázané reklamní spolupráce. Jen jedovatý náznak, který má podsunout pochybnost.
Podobná disciplína již ostatně získala několik nadšených provozovatelů. Boris Šťastný před časem zkoumal Pavlovu soukromou cestu do Maroka a považoval prezidentův podíl na ceně letu za podezřele nízký. Radek Vondráček našel důvod k posměchu v ekonomické třídě a Denis Doksanský pokračoval v rozebírání dovolené ještě dlouho po návratu hlavy státu. Rajchl nyní přidal oblečení. Pro politiky zaměstnané podobným pátráním ideální situace. Ať Pavel udělá cokoli, vždycky se dá najít něco, nad čím se lze pohoršit.
Reklama stačila Rajchlovi k odsouzení celého prezidentování
Poslanec nakonec dospěl k zásadnějšímu zjištění než k pochybnostem o reklamě. „To jeho prezidentování začíná být opravdu trapné,“ prohlásil. Hodnocení posléze přiostřil. „Vlastně ne - ono je trapné od první minuty, kdy na Hrad přišel,“ dodal. Bylo hotovo.
Hrad přitom nynější případ uzavřel jednoznačným vyjádřením. „Prezident v žádné reklamě nevystupuje. Společnost Canis Safety postupovala bez jeho vědomí a souhlasu. To, že má prezident na fotografii oblečení určité značky, neznamená, že značku propaguje nebo souhlasí s využitím své osoby k reklamním účelům,“ dodal Drake. Rajchl však z reklamní fotografie naservíroval davu jinou pointu. Další důvod k útoku, další možnost zpochybnit prezidenta a další příležitost pochlubit se údajným vítězstvím nad dezinformacemi.
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