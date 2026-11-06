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Rajchl rozjel detektivku o Pavlovi. Šéf PRO se zamotal do zápletky s reklamou zveřejněnou bez prezidentova souhlasu

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Jindřich Rajchl se pustil do prezidenta Petra Pavla a předvedl výkon prestižního detektiva.
Pracovní návštěva prezidenta Petra Pavla na XXV. zimních olympijských hrách 7. února 2026, FOTO: KPR, Tomáš Fongus/ se souhlasem

Pracovní návštěva prezidenta Petra Pavla na XXV. zimních olympijských hrách 7. února 2026, FOTO: KPR, Tomáš Fongus/ se souhlasem

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 06.11.2026 16:02

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