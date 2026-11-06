Borat nakoukává do amerycké kultůry 20 let. Propojení dokumentu a satiry vedlo ke kultu i soudnímu stíhání

Málokdy se z filmu stane kulturní událost, která vyústí v sérii žalob a diplomatický incident. To už je ale riziko společenské satiry a dokumentárních postupů. Snímek Borat: Nakoukání do amerycké kultůry na obědnávku slovnoj kazašskoj národu (Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan) slaví tento týden 20 let od premiéry.
Sacha Baron Cohen
byl úspěšný satirik dávno před filmem, a to díky třem televizním identitám. Da Ali G Show
představovala pozéra, který klade důležitým lidem hloupé otázky, rakouský novinář Brüno
je extravagantní narcis a Borat Sagdiyev, omezený novinář z Kazachstánu, který nechápe okolní svět. Všechny postavy fungovaly jen natolik, nakolik přesvědčivě interagovaly se skutečnými lidmi, nepřipravenými reagovat na přehnané osobnosti. To bylo něco, co se ztratilo ze snímku Ali G Indahouse - Film
, jenž byl natočen jako hraný fikční snímek, a také něco, co chtěli tvůrci zachovat při zpracování Borata.
Film vznikal pod záminkou natočení zcela jiných dokumentárních snímků. Některým účastníkům byla poslána žádost o účast jménem vymyšlené britské společnosti, která natáčí dokument o Americe pro zahraniční publikum. To byl sice elegantní způsob, jak získávat autentické reakce na Boratovu výstřednost, ale také to byl v mnoha ohledech kámen úrazu. Mimo jiné si tím Cohen, producentka Monica Levinson a scenáristé Anthony Hines, Peter Baynham a Dan Mazer zadělali na soudní tahanice a hněv představitelů Kazachstánu.
Kazašský reportér Borat se vydává do Ameriky natočit dokument, mise se ale zkomplikuje, když se zamiluje do Pamely Anderson. Borat za svou láskou cestuje napříč státy a setkává se s různými lidmi, kteří jsou více či méně zaskočeni Boratovými výstřelky. Tvůrci nasbírali 450 hodin materiálu, až je s podivem, že se celá věc nakonec vešla do 80 minut. Během nich sledujeme Borata, který se projevuje jako osoba s omezeným pohledem na svět, antisemitskými a šovinistickými názory a hromadou předsudků.
Přitom nejde o názory samotného Cohena, jeho postava všechny tyto vlastnosti využívá k tomu, aby provokovala okolní účastníky a ponoukala je odhalit vlastní smýšlení o národnostních menšinách či homosexuálech. A protože jsme v Americe, je to dost materiálu i na krátkou stopáž. Zároveň během relativně krátkého filmu poznáme různorodá americká prostředí a různé vrstvy tamní kultury, přičemž humor vychází nejen z Cohenova blbnutí, ale především z autentických reakcí.
Přitom nešlo jen o improvizaci, snímek měl pečlivý a poměrně obsáhlý scénář čítající 1 500 stran vtipů i s připravenými alternativními replikami pro případ, že by se scéna nevyvíjela, jak je potřeba, a natáčení samo o sobě bylo dost náročné v tom, že scény nešlo z podstaty věci opakovat. Nebezpečí plynulo i z možnosti, že účinkující pochopí, co se děje. Na filmu je ostatně vidět, že některé situace jsou přizpůsobeny tomu, aby u určitých lidí vyvolaly určitou předpokládanou reakci.
Ostatně snímek má jasnou dějovou strukturu. Vedle poznávání kultury je tu hlavní linie s honbou za Pamelou Anderson, během níž se ve filmu objevují navracející se vtipy (téměř nikdo nevyslovuje Boratovo jméno správně), stupňující se konflikt s Boratovým producentem Azamatem (Ken Davitian) a celková hollywoodská vypravěčská výstavba; snímek má milostnou i pracovní linii, obsahuje krizi, smíření i novou naději, s níž vstoupí do posledního aktu i optimistický konec, v němž se zúročují všechny motivy, jež dokument ustaví. Je to prakticky fikční snímek, který si své vedlejší postavy vyrábí z nic netušících lidí.
Což se ukázalo jako dobrá metoda pro komedii, ale zároveň jako trochu zrádný nástroj. Cohen se totiž s filmaři dostával do situací, které nejen budily pohoršení, ale ohrožovaly účastníky natáčení. Nejvýraznějším příkladem je scéna z rodea, kde Borat před publikem projevuje podporu válce proti terorismu – nebo spíš teroristické válce, jak se nikým nepovšimnut „přeřekne“. Jak jeho projev eskaloval, dostal se štáb do situace, kdy se musel rychle vytratit. Což nebyl jediný problém, kterému filmaři čelili.
Ve filmu se objevuje například skupina studentů, kteří se nijak nestydí ventilovat sexistické a rasistické názory. Studenti však producenty žalovali s tvrzením, že jim byl štábem podáván alkohol, že je povzbuzovali k otevřenějším projevům a že počítali s tím, že snímek uvidí jen diváci v Kazachstánu. Žaloba přišla ze strany více účastníků, nejpalčivější byla ale situace kolem Kazachstánu a obyvatel rumunské vesnice Glod.
Ta sloužila jako Boratovo bydliště a její obyvatelé měli mít údajně za to, že zde filmaři natáčejí dokument o místních poměrech, nikoli komedii, která zesměšňuje jejich životní podmínky. Zároveň někteří obyvatelé uváděli, že dostali jen 4 dolary na den, což ale tvůrci odmítli s tím, že obci poskytli dostatek finančních prostředků. Borat přitom použil obraz groteskně zaostalé kazašské vesnice ne jako objekt satiry, ale jako její nástroj. Způsob, jakým vyobrazuje Kazachstán, je obrazem toho, jak Amerika uvažuje o světě, a reakce účastníků to koneckonců dokládají. Těžko to ale vysvětlit Kazachstánu.
Tehdejší kazašská vláda nebyla filmem nijak nadšena a v americkém tisku nechala publikovat rozsáhlý propagační text, který měl stát prezentovat jako moderní zemi s významným kulturním dědictvím. V reakci na to Cohen uspořádal tiskovou konferenci před kazašským velvyslanectvím ve své boratovské personě a snahu vlády zesměšnil. Některé prameny však odhadují, že snímek částečně pomohl Kazachstánu v oblasti cestovního ruchu.
Snímek byl obrovský hit, který proti rozpočtu 18 milionů dolarů utržil 262 milionů dolarů ve světových kinech a jeho práci si zamilovala i kritika. Kombinace počinu s reálnými dokumentárními postupy a sledující výpovědní hodnotu a skečové komedie se ukázala jako překvapivě funkční. Hned při svém uvedení získal prakticky kultovní status. Jeho scénář získal nominaci na Oscara a Cohen si odnesl Zlatý glóbus za nejlepšího herce v komedii nebo muzikálu.
Borat se stal významným filmem, jehož aura je i v tom, že v dnešní době ho nelze plně zopakovat, což dokazuje jak méně povedený druhý díl, tak nedávný návrat Aliho G. V době natáčení těžil mimo jiné i z toho, že informace o Kazachstánu či Cohenově figuře nešly tak rychle a spolehlivě dohledat jako dnes. Tím spíše můžeme na Borata pohlížet jako na něco výjimečného, na co se dá navázat jen velmi těžko.
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Zdroje: AFI, ABC News, NY Times, Wikipedia, Kinobox