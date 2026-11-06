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Borat nakoukává do amerycké kultůry 20 let. Propojení dokumentu a satiry vedlo ke kultu i soudnímu stíhání

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Málokdy se z filmu stane kulturní událost, která vyústí v sérii žalob a diplomatický incident. To už je ale riziko společenské satiry a dokumentárních postupů. Snímek Borat: Nakoukání do amerycké kultůry na obědnávku slovnoj kazašskoj národu (Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan) slaví tento týden 20 let od premiéry.
Borat nakoukává do amerycké kultůry 20 let. Propojení dokumentu a satiry vedlo ke kultu i soudnímu stíhání

Borat nakoukává do amerycké kultůry 20 let. Propojení dokumentu a satiry vedlo ke kultu i soudnímu stíhání

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 06.11.2026 16:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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