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Stočený tachometr má až čtyřicet procent ojetých vozů na trhu

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Na trhu ojetých aut je 33 až 40 procent vozů se stočeným tachometrem. Počet ujetých kilometrů je nejčastěji snížený o 100.000 až 115.000 kilometrů.
Stočený tachometr má až čtyřicet procent ojetých vozů na trhu

Stočený tachometr má až čtyřicet procent ojetých vozů na trhu

Zdroj: Pixabay/Pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.11.2026 15:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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