Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Nepomohl nůž ani nůžky. Muž v Ostravě se pokoušel vloupat do výdejního boxu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Muž v Moravské Ostravě se pokoušel pomocí nože a nůžek vloupat do výdejního boxu na ulici Hornopolní. Celou situaci zachytila městská kamera a na místo tak vyrazili ostravští strážníci.
Nepomohl nůž ani nůžky. Muž v Ostravě se pokoušel vloupat do výdejního boxu

Nepomohl nůž ani nůžky. Muž v Ostravě se pokoušel vloupat do výdejního boxu

Zdroj: Městská policie Ostrava
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.11.2026 14:52

Reklama
Další články z Ostravská Drbna
Bruntál má domluvenou koalici. V čele města má pokračovat Martin Henč
Bruntál má domluvenou koalici. V čele města má pokračovat Martin Henč
TIP NA VÍKEND: Ostravská zoo chystá Halloween. Areálem projde lampionový průvod
TIP NA VÍKEND: Ostravská zoo chystá Halloween. Areálem projde lampionový průvod

Ostravská zoo připravuje na sobotu 7. listopadu tradiční oslavu Halloweenu spojenou s lampionovým průvodem....

Nová lávka v Karviné už spojuje oba břehy Olše. Otevře se na jaře
Nová lávka v Karviné už spojuje oba břehy Olše. Otevře se na jaře

Stavba nové lávky přes Olši v Karviné-Starém Městě postoupila do další fáze. Dělníci usadili hlavní...

Primátorem Třince se stal Marian Plucnar. Město povede menšinová koalice
Primátorem Třince se stal Marian Plucnar. Město povede menšinová koalice

Primátorem Třince na Frýdecko-Místecku se stal Marian Plucnar ze sdružení Volte Třinec, které ve městě...

Kruhový objezd u Havířova projde opravou. Řidiče zdrží dvakrát
Kruhový objezd u Havířova projde opravou. Řidiče zdrží dvakrát

Velký kruhový objezd na příjezdu do Havířova od Ostravy projde během listopadu opravou. Práce se uskuteční...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

Všechny články tohoto autora →
Ostravská Drbna
Další články z kategorie Ostrava
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníOstrava
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.