Nepomohl nůž ani nůžky. Muž v Ostravě se pokoušel vloupat do výdejního boxu

Nepomohl nůž ani nůžky. Muž v Ostravě se pokoušel vloupat do výdejního boxuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nepomohl nůž ani nůžky. Muž v Ostravě se pokoušel vloupat do výdejního boxuZdroj: Městská policie Ostrava
Článek byl publikován 06.11.2026 14:52
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Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →