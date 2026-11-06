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Pohádka o smutné panence z půdy s jedním skleněným očkem, která si pamatovala všechny děti, které ji kdy držely

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V starém domě se zelenými okenicemi byla půda, kam se chodilo jen zřídka. V létě tam vonělo dřevo a sušená jablka, v zimě chlad a ticho.
Pohádka o smutné panence z půdy s jedním skleněným očkem, která si pamatovala všechny děti, které ji kdy držely

Pohádka o smutné panence z půdy s jedním skleněným očkem, která si pamatovala všechny děti, které ji kdy držely

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.11.2026 16:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pohádky bez konce

Web nabízí pestrou sbírku pohádek plnou fantazie, kouzelných bytostí, dobrodružství i laskavého humoru. Čtenáři zde najdou klasicky laděné příběhy i modernější pohádky, které baví, poučí a inspirují. Texty jsou psané čtivě a srozumitelně, takže potěší děti, které pohádky poslouchají nebo čtou...

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