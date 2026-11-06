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Manželka Pierce Brosnana Keely po letech narážek na svou postavu viditelně zhubla. Pochlubila se i o hlavu vyššími syny

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Manželka Pierce Brosnana Keely Shaye Smith ukázala na rodinné fotografii z matčiných narozenin štíhlejší postavu. V minulosti čelila narážkám na váhu.
Pierce Brosnan v roce 2025

Pierce Brosnan v roce 2025

Zdroj: FOTO:PhilipRomanoPhoto, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.11.2026 12:35

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