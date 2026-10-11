Seznamte se. Těchto sedmatřicet zastupitelů povede Jihlavu další čtyři roky

Seznamte se. Těchto sedmatřicet zastupitelů povede Jihlavu další čtyři rokyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Seznamte se. Těchto sedmatřicet zastupitelů povede Jihlavu další čtyři rokyZdroj: Tým pro Jihlavu, ANO 2011, Starostové a nezávislí, Piráti a Fórum Jihalva s podporou Zelených, Město Jihlava
Článek byl publikován 11.10.2026 05:02
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