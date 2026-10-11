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Seznamte se. Těchto sedmatřicet zastupitelů povede Jihlavu další čtyři roky

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Sobotní volby určily sedmatřicet jmen zastupitelů. Někteří jsou dlouhodobí členové zastupitelstva, jiní se vrací, ale najdou se také nováčci v této funkci. Podívejte se ve fotogalerii, kdo povede krajské město další volební období.
Seznamte se. Těchto sedmatřicet zastupitelů povede Jihlavu další čtyři roky

Seznamte se. Těchto sedmatřicet zastupitelů povede Jihlavu další čtyři roky

Zdroj: Tým pro Jihlavu, ANO 2011, Starostové a nezávislí, Piráti a Fórum Jihalva s podporou Zelených, Město Jihlava
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 11.10.2026 05:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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