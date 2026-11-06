Z odbojové spojky vězeňkyní gestapa. Jarmila Pláteníková unikla popravě díky náhodě

Brzy jsem poznala, že to nejsou normální dopisy
Do Českých Budějovic přišla
Jarmila Pláteníková, rozená Hubínková, z malé obce Úročnice na Benešovsku, kde vyrůstala na rodinném statku. Před válkou nastoupila na Československou obchodní akademii dr. Edvarda Beneše v Dukelské ulici. Během studií bydlela u tety Inky a strýce Jana Kalinových, aby byla, jak sama vzpomínala, „pod dozorem“.
Jarmilin strýc Jan Kalina pracoval jako sekretář na poštovním úřadě v Českých Budějovicích a za okupace se zapojil do místního protinacistického odboje. S největší pravděpodobností byl napojen na tzv. prstýnkáře.
„Časem na mě chtěl, abych došla k nějakému známému a donesla mu dopis nebo tak. A já jsem brzy poznala, že to nejsou normální dopisy a on pracuje v odboji,“ vypráví Jarmila Pláteníková, která se tak postupně stala spojkou odbojové skupiny. Jako nenápadná mladá studentka mohla předávat zprávy, aniž by vzbuzovala větší pozornost.
„Hrozně ráda jsem nosívala různé zprávy nebo to byly také peníze v obálkách pro vdovy po popravených nebo po zavřených, ale také matkám a dětem. Strýčkovi jsem to řekla a slíbila jsem mu, že to neřeknu před jeho ženou, mojí tetou, protože ta by strachy umřela,“ vzpomíná.
Celý rozhovor s Jarmilou Pláteníkovou si můžete pustit v archivu Paměti národa
na tomto odkazu. Přišla tetička a říkala, že mě hledá gestapo
V roce 1943 gestapo odhalilo odbojovou skupinu pracovníků pošt a pozatýkalo její členy, včetně jejího strýce Jana Kaliny. Jarmila Pláteníková zatčení unikla. Vyslýchaní odbojáři ji zřejmě neprozradili, navíc v té době už nežila v Českých Budějovicích. Němci krátce předtím zabrali budovu obchodní akademie a výuku přesunuli do Tábora. Dojíždění pro ni bylo natolik obtížné, že studium přerušila a vrátila se k rodičům do Úročnice.
„Pak přišla tetička a říkala, že mě hledá gestapo,“ vypráví. Právě v té době dostala předvolání na nucené práce do Říše. „Tatínek řekl, abych jela, protože věděl, když mě hledá gestapo, že mě budou hůř hledat v Německu, než tady u nich v Benišově." Během cesty do Frankfurtu nad Mohanem se dozvěděla, že město bylo vybombardováno. „ Neměli pro nás ani ubytování, ani práci, a tudíž nás poslali vlakem do Sackische,“ vzpomíná. V příhraničním městečku Sackisch (dnes součást polského města Kudowa-Zdrój) nacisté za druhé světové války zřídili tábor pro nuceně nasazené pracovníky. Na přelomu srpna a září 1944 zde vznikla také ženská pobočka koncentračního tábora Gross-Rosen. V zimě tam deka nebyla nic platná
Cesta byla vyčerpávající. Když dorazili do Sackische, byli podle Jarmiliných vzpomínek téměř dva dny bez pořádného jídla a vody. Dvě dívky při čekání v továrně dokonce omdlely. Jarmila, která se během studií v Českých Budějovicích naučila dobře německy, se rozhodla ozvat: „
Tak jsem šla do kanceláře a řekla jsem, že jsme sem nejeli dobrovolně a oni nás tady nechají stát!“ Jeden z německých úředníků, doktor Bitter, pak zařídil jejich ubytování a jídlo. Jarmila se u něj měla hlásit hned další den: „Měla jsem z toho strašný strach.“
Ukázalo se, že si ji vyžádal jako tlumočnici. Postupem času Jarmila Pláteníková našla v dr. Bitterovi a jeho ženě zastání:
„Jeho paní mě pozvala k nim, vyžádali si mě na úklid v sobotu a neděli. A tam jsme si povídali a ona říkala: ‚Já se těším, že nám ukážete Prahu po válce." K plánovanému setkání nedošlo. Jarmila Pláteníková se nikdy nedozvěděla, co se s Bitterovými po válce stalo.
„Kamna moc tepla nedaly, ty baráky byly z panelů a tam foukalo. V zimě tam deka nebyla nic platná, to jsme spali oblečení. A měli jsme vši! To bylo hrozný,“ popisuje každodenní život v táboře. Přes všechny útrapy se tam podle Jarmily ještě dalo žít. To se ale mělo brzy změnit. Pod dohledem gestapa znamená, že mě můžou bít, ale že mě musej udržet při životě
„Najednou tam přišlo velký vzrůšo a teď křičeli moje jméno. A já jsem si stoupla a ono to bylo gestapo, tam mě našli,“ vzpomíná na své zatčení. Ze dne na den se tak stala vězeňkyní. „Normálně od toho stroje mě hodili do vedlejší budovy beze všeho. A pak mi tam hodili jednu deku, co jsem měla z vedlejšku, a ani jsem se nemohla s nikým, ani s holkama, rozloučit.“
Později se dozvěděla, že ji gestapo hledalo na příkaz z Českých Budějovic.
„Když jsem slyšela, že mám být pod dozorem gestapa, tak jsem říkala: ‚Ježiš, to je něco hroznýho.‘ Já jsem se bála, že mě mají zabít.“ Až později pochopila, co příkaz ve skutečnosti znamenal: „můžou mě bít, ale musej mě udržet při životě, abych mohla k výslechu.“
Podmínky tam byly nesrovnatelně tvrdší než v táboře nuceně nasazených.
„Ve vězeňské části tábora jsme chodili v šiku, seřazený, a když někdo z té řady vystoupil, tak ho zastřelili,“ popisovala Jarmila. „Tam jsem přišla o zuby. Prostě užila jsem si svoje.“
Jak se blížila fronta, nacisté začali vězně evakuovat. Jarmilu spolu s dalšími naložili do železničního vagonu a odvezli neznámo kam.
„Vždycky se jelo v noci a přes den ten vagon stál před nějakou stanicí. Nevěděli jsme, kde jsme. Nevěděli jsme, kolikátého je, co je, a nic,“ vzpomínala. Teprve když jednou večer zaslechla za oknem češtinu, začala tušit, že se nacházejí na území protektorátu. Hlavu jsem měla úplně jenom jako strup
Po několika dnech ji převezli do Prahy, kde strávila přibližně tři dny a kde se dozvěděla, že pro ni nemají místo. Gestapo se obrátilo na své kolegy v Českých Budějovicích, odkud přišla odpověď, že na její výslech zatím nejsou připraveni.
Nakonec ji převezli do Benešova, ale ani tam pro ni ve věznici nebylo místo. Po měsících strávených v táboře trpěla podvýživou a bolestivými zdravotními obtížemi.
„Já měla spoustu vlasů, byly samé vši. Hlavu jsem měla úplně jenom jako strup,“ vzpomíná a dodá, „oni se mě štítili.“ Gestapo jí proto dovolilo strávit několik dní u rodičů, aby se mohla umýt a zotavit. „Maminka sehnala petrolej. Neumíte si představit, co to je za bolest, když vám dají na tu bolavou hlavu ten petrolej,“ vzpomínala na odstraňování vší z rozbolavělé pokožky hlavy.
Svobodu tím ale nezískala. Když se dala trochu dohromady, gestapo jí nařídilo nastoupit do Janečkovy továrny v Brodcích u Týnce nad Sázavou. Nesměla ale pracovat mezi ostatními zaměstnanci. Přidělili ji do telefonní ústředny, kde přepojovala hovory a ohlašovala letecké poplachy.
„A to všichni odešli a já jsem musela zůstat, abych ohlásila zase konec náletu,“ popisovala. Bydlet sice mohla u rodičů, ale její pohyb zůstával omezený a musela se pravidelně hlásit gestapu. „Někdy jsem dostala pár facek a někdy ne,“ vzpomínala na kontroly. Zběh – likvidacion
V polovině dubna 1945 někdo kolem čtvrté hodiny ranní zabušil na dveře jejich domu. Bylo to gestapo:
„Chtěli mě, maminka se ptala proč a oni: ,Zběh a likvidacion.“
Přestože byla Jarmila Pláteníková ze Sackische řádně evakuována, obvinili ji z útěku z tábora. Odvedli ji na nádraží, odkud měla být převezena do Prahy. Matka se odmítla s dcerou rozloučit. Na radu sousedky, paní Černé, která uměla německy, vzala chleba a sádlo a vydala se za nimi na nádraží. Sousedce se podařilo gestapáky přesvědčit, aby za jídlo dovolili matce cestovat s dcerou v jednom kupé.
„Maminka mě tam furt hladila a plakala a já jsem maminku těšila. Já jsem nevěděla, že mě vezou na popravu, ale maminka mě pořád jen hladila a plakala,“ vzpomínala Jarmila. „To byl nejhorší okamžik v mém životě.“
Na Pankráci Jarmilu zavřeli do cely. Každý den odtud odváděli vězně, kteří se už nevraceli. Na bráně věznice se objevovaly seznamy popravených, které pravidelně kontrolovala Jarmilina matka.
„Šla se vždycky na noc vyspat k tetě a ráno zase přišla a hlídala lístky, co tam bude napsaného a kdy tam najde, že mě popravili. Víte, co to pro ni bylo? Takhle to bylo asi tři nebo čtyři dny.“ Nás pět posledních zavolali a řekli: „Pojďte! Jdeme!“
„Potom najednou přišli a bylo nás tam posledních pět. Těch pět posledních nás zavolali a řekli nám: ‚Pojďte! Jdeme!‘ My jsme mysleli, že jdeme na popravu. A vedli nás tam, jak je popraviště. Tam je několik těch popravišť, na setnutí, na pověšení a různé. Tím nás provedli a na konci přišli k takovým vratům a řekli: ‚Jste volné!“ Mezitím do Prahy dorazily doklady potvrzující, že Jarmila ze Sackische neutekla, ale byla z tábora řádně evakuována.
Zbytek války prožila Jarmila Pláteníková v Benešovsku, kde nadále pracovala pod dohledem gestapa v Janečkově továrně. Po osvobození si dokončila studium a odstěhovala se do Prahy. Nejprve pracovala ve firmě Vítek a spol., později v Chemapolu, kde působila jako vedoucí účtárny až do odchodu do důchodu.
Připněte si vlčí mák na památku těch, kteří bojovali za svobodu
Příběh Jarmily Pláteníkové připomíná, že proti nacismu nebojovali jen vojáci na frontách, ale také obyčejní lidé, kteří se zapojili do domácího odboje a často přitom riskovali vlastní život. Také jejich osudy připomíná Paměť národa prostřednictvím sbírky ke Dni válečných veteránů, která probíhá po celý listopad a její výtěžek pomáhá válečným veteránům a dalším bojovníkům za svobodu a zároveň umožňuje uchovávat jejich příběhy pro další generace. Sbírku lze podpořit zakoupením symbolického vlčího máku nebo příspěvkem na
www.denveteranu.cz.