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Z odbojové spojky vězeňkyní gestapa. Jarmila Pláteníková unikla popravě díky náhodě

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Ve studentce českobudějovické obchodní akademie by sotvakdo hledal spojku protinacistického odboje. Jarmila Pláteníková pomáhala rodinám zatčených odbojářů. Když ji gestapo vypátralo, skončila v nacistickém vězení. Poslední týdny války strávila na Pankráci, kde čekala na popravu.
Z odbojové spojky vězeňkyní gestapa. Jarmila Pláteníková unikla popravě díky náhodě

Z odbojové spojky vězeňkyní gestapa. Jarmila Pláteníková unikla popravě díky náhodě

Zdroj: Paměť národa
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 06.11.2026 14:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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