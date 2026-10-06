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DRBNA HISTORIČKA: Zvon Zuzana letos oslavil 463. narozeniny

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Na někoho může působit strašidelně. Sedmitunový kolos visí mezi mohutnými trámy a podlahou a můžeme si na něj sáhnout. Zvon je na první dojem obrovský a přes zářící světla ve zvonici jakoby pochmurný, dokud se nepohne. Pak se začne něco dít a tuny zvonoviny se pomalu rozhoupávají.
DRBNA HISTORIČKA: Zvon Zuzana letos oslavil 463. narozeniny

DRBNA HISTORIČKA: Zvon Zuzana letos oslavil 463. narozeniny

Zdroj: Stanislav Jelínek
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.10.2026 05:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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