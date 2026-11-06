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Škoda mohla po revoluci zmizet z mapy. Pak přišel Volkswagen a začal jeden z největších českých průmyslových příběhů

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Škoda mohla po revoluci zmizet z mapy. Pak přišel Volkswagen a začal jeden z největších českých průmyslových příběhů. Dnes je Škoda jednou z nejznámějších českých značek a její auta potkáte prakticky na každém rohu. Ještě před několika desetiletími ale nebylo vůbec jisté, jestli bude mít automobilka v Mladé Boleslavi budoucnost. Po pádu komunistického režimu se totiž ocitla tváří v tvář konkurenci, na kterou nebyla připravená. Rozhodnutí z roku 1990 pak změnilo její osud na desítky let dopředu.
Auto

Auto

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.11.2026 15:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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