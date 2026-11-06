Škoda mohla po revoluci zmizet z mapy. Pak přišel Volkswagen a začal jeden z největších českých průmyslových příběhů. Dnes je Škoda jednou z nejznámějších českých značek a její auta potkáte prakticky na každém rohu. Ještě před několika desetiletími ale nebylo vůbec jisté, jestli bude mít automobilka v Mladé Boleslavi budoucnost. Po pádu komunistického režimu se totiž ocitla tváří v tvář konkurenci, na kterou nebyla připravená. Rozhodnutí z roku 1990 pak změnilo její osud na desítky let dopředu.
Od Laurina a Klementa ke Škodě
Historie dnešní automobilky nezačíná v roce 1859, jak se někdy uvádí. Tento letopočet patří ke vzniku strojírenského podniku v Plzni, který později nesl jméno Škoda. Automobilová historie Mladé Boleslavi se začala psát v roce 1895, kdy Václav Laurin a Václav Klement založili firmu nejprve vyrábějící jízdní kola. K motocyklům a následně automobilům se dostali o něco později. První vůz Laurin & Klement spatřil světlo světa v roce 1905.
V roce 1925 se automobilka Laurin & Klement spojila s plzeňským průmyslovým gigantem Škoda. Právě tehdy vzniklo spojení, ze kterého postupně vyrostla dnešní značka.
Favorit byl moderní, automobilka už tolik ne
Komunistické období přineslo centrálně řízené hospodářství a omezené možnosti modernizace. Přesto se v Mladé Boleslavi podařilo v roce 1987 rozjet výrobu Favoritu, který představoval velký technický krok vpřed. Jenže po otevření hranic a pádu režimu se ukázalo, jak obrovský náskok mají západoevropské automobilky v technologiích, výrobních kapacitách i marketingu.
Škoda proto potřebovala silného zahraničního partnera. V prosinci 1990 československá vláda rozhodla, že jím bude Volkswagen. Německý koncern přitom nesliboval pouze kapitál. Počítal s rozsáhlou modernizací výroby a během pěti let plánoval investovat miliardy německých marek do závodů a zvýšení výrobní kapacity.
16. dubna 1991 se všechno změnilo
Klíčové datum přišlo 16. dubna 1991. Volkswagen tehdy získal první 31procentní podíl ve společnosti Škoda, automobilová a. s., a převzal její manažerskou kontrolu. Škoda se zároveň stala čtvrtou samostatnou značkou koncernu vedle Volkswagenu, Audi a Seatu.
A právě tady začala proměna, kterou dnes považujeme téměř za samozřejmost.
Přišly investice, nové technologie a postupná modernizace výroby. V roce 1994 nahradila Favorit Felicia, první model vyvinutý ve spolupráci s Volkswagenem. O dva roky později dorazila Octavia a automobilka postupně začala vyrábět vozy, které už se nemusely porovnávat jen s východoevropskou konkurencí.
Z téměř nejisté budoucnosti světová značka
Rozhodnutí z počátku devadesátých let tak patří k nejvýznamnějším okamžikům moderních dějin českého průmyslu. Škoda nezmizela pod tlakem otevřeného trhu. Naopak využila spojení s Volkswagenem k rychlé modernizaci a postupnému rozšíření na zahraniční trhy.
Ještě v roce 1991 měla výrobní kapacitu přibližně 190 tisíc vozů ročně. V dalších letech se její produkce i nabídka modelů výrazně rozrostly.
Příběh Škody tak není jen vyprávěním o autech. Je to také ukázka toho, jak dramaticky se po roce 1989 změnily podmínky pro český průmysl. A hlavně připomínka, že značka, kterou dnes považujeme za samozřejmou součást českých silnic, mohla mít před více než třiceti lety úplně jiný osud.
Zdroje info: Autorka, Škoda Auto – historické milníky, Škoda Auto – historie 1986–1995, Volkswagen Group – historie Škody
Náhledové foto: Pixabay
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