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Mladý traktorista vezl hnůj a sjel do příkopu. Při nehodě utrpěl lehké zranění

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Dennívýzva
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Téměř půlmilionová škoda vznikla během dopravní nehody, k níž došlo v úterý 27. října chvíli po 14. hodině. Jak dnes novináře informovala krajská policejní mluvčí Dana Čírtková, stala se u obce Sloupno na Havlíčkobrodsku.
Mladý traktorista vezl hnůj a sjel do příkopu. Při nehodě utrpěl lehké zranění

Mladý traktorista vezl hnůj a sjel do příkopu. Při nehodě utrpěl lehké zranění

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 28.10.2026 14:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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