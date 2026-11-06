TIP NA VÝLET: Mladeč nejsou jen jeskyně, ale také Rytířská síň nebo Čertův most

Výlet začínáme na parkovišti u Mladečských jeskyní u Litovle a po červené značce okolo vstupu do jeskyní a lehce do kopce se vydáváme do nitra chráněné oblasti Třesín. Po levé straně je úvoz, který byl kdysi sáňkařskou dráhou. Prosadil ji slavný český zápasník a všestranný sportovec Gustav Frištenský, který v Mladči žil a působil. První historické závody na saních se zde konaly v březnu roku 1938.
Vede zde naučná stezka, asi po dvou kilometrech les končí a červená značka pokračuje mezi poli do osady Měník a do obce Bílá Lhota, kde je unikátní arboretum se stovkami vzácných rostlin, bylin a stromů. Arboretum je otevřené i nyní, je to zároveň dobrá příležitost na svačinu a kávu, bohužel jen z automatu.
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Po stejné červené značce se vracíme směrem k Mladči, na rozcestníku se však vydáváme zpět po modré. Míjíme Řimické vyvěračky, které mají velmi zajímavý původ. Jsou pokračováním potoka Špraňku, který modeloval Javoříčské jeskyně a ztrácí se daleko na jihozápadě od Mladče v podzemí. To, že jde o Špraněk, dokázala obarvená voda, kterou jeskyňáři do potoka vypustili.
Další zajímavostí je pozoruhodná Rytířská síň, na kterou se musí pár minut stoupat na skálu po pravé straně stezky. Romantická stavba měla podobu antického chrámu a vznikla někdy kolem roku 1730. Šlechtě a Lichtenštejnům sloužila pro odpočinek při honech. Ze 16 jónských sloupů se dodnes zachoval pouze jeden.
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Kousek dál je jeskyně Podkova, kterou je možné projít. Má tvar podkovy a oba konce jsou od sebe vzdáleny asi třicet metrů. Uvnitř vás pohltí naprostá tma, takže je třeba použít baterku nebo světlo na mobilním telefonu. Zážitek hlavně pro děti to však bude fantastický. Chodba vznikla na začátku 19. století za Lichtenštějnů propojením dvou slepých chodeb. V zimním období je ovšem jeskyně uzavřená mříží kvůli ochraně zimujících netopýrů.
A ještě to není všechno. Na konci trasy budeme muset projít pod starobylým a kamenným Čertovým mostem. Úctyhodné dílo podle pověsti postavil čert, který pomáhal vyhrát sázku jednomu ze sousedů. Ten prohlašoval, že most sám stihne postavit do 24 hodin. Ve skutečnosti však dvě skaliska spojili kamenným mostem zase Lichtenštejnové při krajinářských úpravách vrchu Třesín v 19. století.
Na parkoviště, kde jsme výlet začínali, je to pak už jen kousek. Trasu určitě zvládnou i děti, vezme tři až čtyři hodiny. Při dobrém naplánování by se dala stihnout i prohlídka Mladečských jeskyní, ale pozor, stmívá se už brzy. Řešením by bylo nechat třeba arboretum na jindy.