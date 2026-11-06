Zkuste si vyhledat vlastní jméno. Google vám dává nástroje, jak z výsledků smazat osobní údaje, o kterých ani nevíte

Google nabízí několik nástrojů, které umožňují požádat o odstranění osobních údajů z výsledků vyhledávání. Jeden z nich dokonce funguje jako automatický hlídač: zadáte své jméno a kontaktní údaje a služba průběžně kontroluje, zda se objevují ve výsledcích vyhledávání. Pokud najde shodu, může vás na ni upozornit. Nástroj se jmenuje „Výsledky o vás“ a řada uživatelů o něm možná vůbec neví. Vedle něj můžete požádat o odstranění konkrétního výsledku přímo ve vyhledávání, využít formulář pro citlivé osobní údaje nebo požádat o aktualizaci zastaralého obsahu. Každá z těchto možností se hodí pro jinou situaci a má vlastní podmínky.
Co všechno o vás Google může ukazovat
Než se pustíte do odstraňování údajů, je dobré vědět, jaké informace můžete nahlásit. Google ve své nápovědě uvádí několik typů osobních a citlivých údajů, jejichž odstranění z výsledků vyhledávání lze za určitých podmínek požadovat:
- domácí adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa
- rodné číslo, daňové identifikační číslo nebo číslo občanského průkazu
- číslo bankovního účtu nebo platební karty
- snímky podpisu, dokladu totožnosti nebo zdravotních záznamů
- důvěrné přihlašovací údaje
Zveřejnění takových informací může zvýšit riziko krádeže identity, finančních podvodů nebo cíleného obtěžování. Patří sem také doxing, tedy záměrné zveřejňování osobních údajů s cílem někomu uškodit. Samotná přítomnost osobního údaje ve výsledcích vyhledávání však automaticky neznamená, že Google odkazu vyhoví a odstraní ho.
Čtyři nástroje, čtyři různé situace
Ne každý problém se řeší stejným způsobem. Google nabízí několik možností, které se liší podle typu údajů a okolností jejich zveřejnění.
1. „Výsledky o vás“ – automatický monitoring. Po aktivaci zadáte své jméno a kontaktní údaje, které chcete sledovat. Google následně kontroluje, zda se tyto informace objevují ve výsledcích vyhledávání, a při nalezení shody vás může upozornit. Nalezené výsledky si prohlédnete a případně požádáte o jejich odstranění. Dostupnost funkce závisí na účtu, regionu a aktuální nabídce Googlu.
2. Odstranění přímo ze stránky výsledků. Vyhledáte své jméno, případně ho doplníte o město nebo adresu. U problematického výsledku otevřete nabídku přes ikonu tří teček a vyberete možnost odstranění výsledku, pokud je dostupná. Následně projdete příslušnými kroky a odešlete žádost. Rozhraní se může lišit podle zařízení a aktuální verze vyhledávání.
3. Detailní formulář pro citlivé údaje. Pokud jde o závažnější případ, například zveřejnění čísla dokladu, bankovních údajů nebo osobních informací v rámci doxingu, můžete využít formulář pro odstranění obsahu. Obvykle budete potřebovat odkazy na konkrétní stránky, popis situace a případně snímky obrazovky. Pokud Google žádost zamítne, můžete podle okolností podat novou žádost s doplněnými informacemi.
4. Nástroj pro zastaralý obsah. Pokud vlastník webu vaše údaje už odstranil nebo stránku aktualizoval, ale Google stále zobrazuje starý úryvek či náhled, můžete požádat o aktualizaci zastaralého obsahu. Tento nástroj je určený pro případy, kdy informace ve výsledcích vyhledávání neodpovídají aktuálnímu stavu zdrojové stránky. Doba zpracování se může lišit.
Co Google nesmaže, a proč je to důležité vědět
Je důležité rozlišovat mezi odstraněním výsledku z Googlu a smazáním samotných údajů z internetu. Pokud Google odkaz odstraní, stránka s vašimi informacemi může dál existovat. Někdo ji může otevřít přímo přes její adresu nebo ji najít prostřednictvím jiného vyhledávače.
V některých případech se navíc odstranění vztahuje jen na konkrétní vyhledávací dotazy, například ty, které obsahují vaše jméno. Stejná stránka tak může být při jiném dotazu stále dohledatelná.
Pokud chcete údaje odstranit skutečně ze zdroje, musíte se obrátit na provozovatele daného webu. Google sám doporučuje hledat kontaktní údaje na stránce, například odkaz „Kontaktujte nás“, e-mail správce nebo jiné informace o provozovateli. V některých případech lze potřebné údaje zjistit také prostřednictvím registrátora domény či poskytovatele hostingu.
Jakmile vlastník webu obsah odstraní, Google může při další aktualizaci indexu přestat zobrazovat původní informace. Pokud však ve výsledcích zůstane zastaralý úryvek, můžete požádat o jeho aktualizaci pomocí příslušného nástroje.
Google nemusí žádosti vyhovět například tehdy, když si můžete obsah odstranit sami, třeba ze svého blogu nebo profilu na sociální síti. Zohledňuje také veřejný zájem a další okolnosti. Informace na webech státních institucí, univerzit nebo zpravodajských serverů proto nelze automaticky odstranit jen proto, že se týkají konkrétní osoby.
Krok za krokem: jak podat žádost
Pokud jste ve výsledcích vyhledávání našli své osobní údaje, můžete postupovat takto:
- Přihlaste se ke svému účtu Google.
- Vyhledejte své jméno, případně ho doplňte o město nebo adresu.
- U výsledku, který obsahuje vaše osobní údaje, otevřete nabídku přes ikonu tří teček.
- Pokud je tato možnost dostupná, vyberte odstranění výsledku a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- Zvolte odpovídající důvod, například zveřejnění vašich kontaktních údajů, a odešlete žádost.
- Pokud Google požaduje další informace nebo potvrzení, postupujte podle pokynů. Stav žádosti následně zkontrolujte v příslušné části svého účtu, pokud je tam dostupný.
Přesné názvy položek se mohou lišit podle verze rozhraní a typu žádosti. Pokud přímo ve výsledcích možnost odstranění nenajdete, můžete využít příslušný formulář v nápovědě Googlu.
Jestliže Google žádost zamítne, měl by vám sdělit důvod. Podle okolností se můžete obrátit na provozovatele webu, podat novou žádost s doplněnými informacemi nebo využít právní prostředky.
Česká právní vrstva: GDPR a právo být zapomenut
V Evropské unii, a tedy i v Česku, existuje vedle nástrojů Googlu také právní možnost požadovat odstranění určitých výsledků vyhledávání. Takzvané právo být zapomenut vychází z evropského práva na ochranu osobních údajů a z judikatury Soudního dvora Evropské unie. Neznamená však, že lze automaticky odstranit jakoukoli informaci, která se vás týká.
Při posuzování žádosti se zohledňuje například povaha údajů, jejich aktuálnost, role dotčené osoby ve veřejném životě a zájem veřejnosti na přístupu k informacím. Pokud převažuje veřejný zájem, Google nemusí žádosti vyhovět.
Podle Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) máte za určitých podmínek právo získat informace o tom, jak jsou vaše osobní údaje zpracovávány, a požadovat nápravu. Správce má na vyřízení žádosti zpravidla jeden měsíc. Ve složitějších případech může lhůtu prodloužit až o další dva měsíce, musí vás však o prodloužení a jeho důvodech informovat. Pokud se domníváte, že vaše práva nebyla respektována, můžete podat stížnost k ÚOOÚ.
Smyslem těchto nástrojů není slíbit, že z internetu úplně zmizíte. Pomáhají vám ale zjistit, kde se vaše osobní údaje ve vyhledávání objevují, a zvolit vhodný postup, jak jejich dostupnost omezit nebo požádat o jejich odstranění.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík