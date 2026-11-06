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Klárka z Velkého Meziříčí znovu bojuje s leukémií. Rodina teď hledá dárce kostní dřeně

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Akutní leukémie. Krutá diagnóza, kterou si již podruhé musela vyslechnout desetiletá Klárka Janíková z Velkého Meziříčí. Má naději na úplné vyléčení, podmínkou je ale najít vhodného dárce. Její rodina se proto obrací na širokou veřejnost.
Klárka z Velkého Meziříčí znovu bojuje s leukémií. Rodina teď hledá dárce kostní dřeně

Klárka z Velkého Meziříčí znovu bojuje s leukémií. Rodina teď hledá dárce kostní dřeně

Zdroj: Markéta Janíková
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.11.2026 16:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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