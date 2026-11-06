Klárka z Velkého Meziříčí znovu bojuje s leukémií. Rodina teď hledá dárce kostní dřeně

Klárka první transplantaci kostní dřeně podstoupila ve svých osmi letech. A nyní se hledá další vhodný dárce. Na dvou místech Vysočiny se proto koná hromadný nábor. K pomoci Klárce stačí jen několik minut a jednoduchý stěr z ústní sliznice.
Desetiletá Klárka Janíková z Velkého Meziříčí trpí
akutní myeolidní leukémií (AML), závažným onemocněním krvetvorby.
Před dvěma lety Klárce pomohla její starší sestra, která byla vhodným dárcem při transplantaci krvetvorných buněk. Rodina tehdy doufala, že tím těžké období skončí. Nemoc se ale po čase vrátila.
Léčba pomůže tak na tři měsíce
Holčička teď znovu podstupuje chemoterapii. Současná léčba může nemoc potlačit pouze na omezenou dobu, přibližně tři měsíce. Poté bude nezbytné přistoupit k další transplantaci. Sestra jí znovu pomoci už nemůže, proto se Klárčina rodina obrací na širokou veřejnost.
Kdo je vhodným dárcem kostní dřeně? Nestačí, aby byl člověk zdravý a ochotný pomoci. Rozhodující je především shoda v důležitých parametrech mezi dárcem a příjemcem. Čím více dobrovolníků v registru je, tím větší je šance, že se podaří vhodného člověka najít.
Kam a kdy přijít na nábor?
V pondělí
23. listopadu se uskuteční pro zájemce hromadný nábor v Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí. Zájemci mohou dorazit v čase od 10.00 do 17.00. Ve středu 25. listopadu se podobná akce bude konat na Městském úřadě v Třebíči, v čase od 10.00 do 16.30. „Prosíme všechny mladé a zdravé lidi."
Právě proto má smysl, aby se do registru hlásili další mladí a zdraví lidé. A nemusí jít jen o Klárku. Svého dárce hledá také malý Jindříšek a řada dalších nemocných dětí i dospělých po celé České republice.
„Prosíme všechny mladé a zdravé lidi, kteří mohou vstoupit do registru dárců kostní dřeně, aby o této možnosti uvažovali. Nikdy nevíte, komu právě vaše rozhodnutí může zachránit život,“ zní výzva veřejnosti z řad Klárčiny rodiny.
V České republice je podle údajů z
k 30. září 2026 zaevidováno celkem 170 104 dárců, v celém světě jde o více než 43 milionů lidí. Úspěšnost transplantace je u dospělých pacientů mezi 60 až 80 procenty, u dětí je procento vyšší. Tam se to podaří u 70 až 90 procent pacientů. registru dárců Registrace je jednoduchá a nebolí
Prvním krokem k případné záchraně života je vstup do registru. Ten je rychlý, nebolestivý a neznamená, že člověk musí automaticky podstoupit samotný odběr.
Zájemce vyplní potřebné údaje a absolvuje jednoduchý stěr z ústní sliznice, případně odběr vzorku krve podle konkrétního registračního pracoviště. Na základě získaného vzorku se porovnají potřebné znaky, které umožní vyhledat případnou shodu s nemocným člověkem.
Pokud se v budoucnu ukáže, že by registrovaný člověk mohl být vhodným dárcem, následují další vyšetření a podrobné posouzení jeho zdravotního stavu. Samotné darování krvetvorných buněk pak probíhá pod lékařským dohledem.
Jak lze pomoci?
1. Zvažte vstup do registru dárců kostní dřeně
Základní podmínky vstupu do Českého národního registru dárců dřeně jsou:
• věk od 18 do 35 let,
• hmotnost vyšší než 50 kilogramů,
• dobrý zdravotní stav a splnění dalších zdravotních kritérií registru.