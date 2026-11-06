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Víkendové tipy: Bude se hrát fotbal i hokej, v Cityparku se předvedou kuchaři

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Nejen sportovní fanoušci si přijdou na své o začínajícím víkendu. FC Vysočina bude na svém hřišti bojovat o první místo v tabulce, dva domácí zápasy čekají Duklu. Citypark bude žít soutěží mladých kuchařů a v Třešti si připomenou svatého Martina.
Víkendové tipy: Bude se hrát fotbal i hokej, v Cityparku se předvedou kuchaři

Víkendové tipy: Bude se hrát fotbal i hokej, v Cityparku se předvedou kuchaři

Zdroj: Kraj Vysočina
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.11.2026 14:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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