POLITICKÁ KORIDA: Kdo v minulosti vedl Jihlavu nejlépe? Odpovídají zastupitelé

Redakční dotaz: Jaký primátor (starosta) byl v historii Jihlavy nejlepší a proč?
Petr Paul
Čas, prostor a pohyb jsou filozofické kategorie a z jejich pohledu říkám, že není osobnosti "nejlepší", nelze totiž srovnávat nesrovnatelné. Každý primátor či starosta jednal za jiných podmínek a okolností. Každý patřil ke své konkrétní době, pohyboval se v týmu svých spolupracovníkům, každý měl odlišné podmínky osobní i společenské a každý byl v Jihlavě bezesporu prioritní osobností své doby. Tedy: objektivně nelze říci, kdo byl nejlepší, tak jako hodnotit opak. Každý vzešel z voleb a vůle občanů v dané době.
Radek Hošek
Každý jihlavský starosta i primátor zanechal ve městě svou stopu a zaslouží si uznání za to, co pro Jihlavu udělal. Pokud bych ale měl vybrat jedno jméno, je to pro mě Vladimír Hink. Vždy jsem si na něm vážil nejen jeho přínosu městu, ale především způsobu, jakým svou práci vykonával. Dokázal se postavit zaběhnutým pořádkům, zpřetrhat letité vazby a otevřít Jihlavě nové možnosti. Měl k městu opravdový vztah, dokázal naslouchat lidem a zároveň měl odvahu rozhodovat. Dodnes ho vnímám jako člověka, který ukázal, že veřejná služba může být o odvaze, odpovědnosti, vizi a vztahu k městu.
Petr Piáček
Historické srovnání je vždycky ošemetné – každá éra města měla své hrdiny i problémy. Pro aktuální rozvoj a budoucnost Jihlavy je ale nejvýraznější osobností Petr Ryška. Dokázal město posunout od slibů k reálným výsledkům. Úspěšně zrealizoval velké investice v čele s arénou a centrálním dopravním terminálem. Zároveň nezavírá oči před složitými každodenními potížemi obyvatel a aktivně řeší parkování i dopravní infrastrukturu. Jihlava se konečně hýbe dopředu.
Daniel Škarka
Jednoznačně odpovědět nejde. Daniela Brodská je pro mě především porevoluční ikonou – na výraznější stopu měla málo času. František Dohnal podle všeho efektivně zvládl transformaci porevoluční radnice. Následující období vnímám spíše jako nevýrazná; výhradu mám zejména k rozsáhlému rozprodeji městských bytů. Změnu přinesla až Karolína Koubová, za jejíhož vedení se začaly řešit dlouholeté problémy včetně vodohospodářské infrastruktury. Petr Ryška nastupoval s připravenými investicemi, reorganizovaným úřadem a rostoucími příjmy města, navíc bez krizí rozsahu covidu či uprchlické vlny. Jeho možnosti ale podle mě omezovala neaktivita koaličních partnerů. Primátor je totiž do značné míry tak silný, jak silný má tým v radě.
Odpovědi byly seřazeny chronologicky od nejdřívější po nejpozdější. Zbylý oslovený zastupitel Richard Šedivý (ANO) do redakční uzávěrky na otázku neodpověděl.