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POLITICKÁ KORIDA: Kdo v minulosti vedl Jihlavu nejlépe? Odpovídají zastupitelé

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Už jen pár dní zbývá do komunálních voleb. V rámci našeho pravidelného seriálu Politická korida jsme se tentokrát zastupitelů Jihlavy zeptali na otázku, který primátor či starosta vedl krajské město Vysočiny nejlépe.
POLITICKÁ KORIDA: Kdo v minulosti vedl Jihlavu nejlépe? Odpovídají zastupitelé

POLITICKÁ KORIDA: Kdo v minulosti vedl Jihlavu nejlépe? Odpovídají zastupitelé

Zdroj: Daniela Drozdová
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.09.2026 15:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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