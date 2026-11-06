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Jemné kokosové pracny z pár surovin: Osvědčený recept na cukroví bez složitého zdobení

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Když se doma začne péct vánoční cukroví, kokosové pracny bývají u nás jedny z prvních na řadě. Jsou rychlé, krásně voní po kokosu a másle a mám ráda i to, že u tohoto těsta není potřeba nic složitě vymýšlet. Stačí pár běžných surovin, krátké pečení a pracny, které se při správném postupu pěkně vyklápějí z formiček.
Obrázek k receptu na Kokosové pracny: křehké vánoční cukroví s jemnou chutí kokosu

Obrázek k receptu na Kokosové pracny: křehké vánoční cukroví s jemnou chutí kokosu

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Kokosové pracny: křehké vánoční cukroví s jemnou chutí kokosu
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 06.11.2026 16:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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