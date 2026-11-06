Jemné kokosové pracny z pár surovin: Osvědčený recept na cukroví bez složitého zdobení

Jakmile se doma rozjede pečení vánočního cukroví, kokosové pracny se u nás většinou dostanou na plech mezi prvními. Nezaberou moc času, voní po kokosu a másle a na těstě není nic záludného. Pár běžných surovin, krátké pečení a při troše trpělivosti i pracny, které se z formiček vyklopí bez boje.
Na tomhle druhu
cukroví mám ráda, že z úplně obyčejné směsi vznikne něco, co na vánočním talíři nevypadá nijak všedně. peču skoro každý rok, to ano, ale Ořechové pracny kokosové jsou jemnější a doma obvykle mizí ještě o něco rychleji. Těsto se dobře mačká do formiček a když se v troubě nenechá zbytečně dlouho, zůstanou pracny křehké, ale ne vysušené.
Můj tip zní: Formičky u téhle dávky většinou nevymazávám vůbec. Pokud je v těstě dost másla a po upečení jim dáte pár minut klid, pustí se z kovu překvapivě snadno. A hlavně se tolik nedrolí. Recept na domácí kokosové pracny
Doba přípravy: zhruba 20 minut + odležení těsta Doba pečení: 8-10 minut Teplota trouby: 180 °C Počet kusů: asi 35-45 pracen podle velikosti formiček Ingredience pro přípravu 150 g hladké mouky 120 g strouhaného kokosu 100 g Hery nebo másla 100 g moučkového cukru 1 ks vejce
Kdo má rád voňavější cukroví, může přidat malou špetku
mleté skořice. V některých starších receptech se objevuje také trocha hřebíčku, do kokosových pracen ho ale dávám jen zřídka. Umí být dost výrazný a kokos se pod ním snadno ztratí. Postup přípravy křehkých kokosových pracen
1. Do větší mísy nasypte
hladkou mouku, strouhaný kokos a moučkový cukr. Než přidáte tuk, suché suroviny promíchejte. Kokos se pak v těstě nerozjede do jedné části a výsledek je rovnoměrnější.
2. Přidejte
změklou Heru nebo máslo a vejce. Těsto propracujte rukama, případně vařečkou, dokud není hladké. Nemá se lepit na prsty, ale ani se sypat. Když se drolí, pomůže lžička studené vody nebo prostě ještě chvilku hnětení.
3. Hotové těsto zabalte a dejte ho alespoň na
30 minut do lednice. Není to dlouhé čekání, ale vyplatí se. Zpevní se a do formiček se potom vtlačuje podstatně líp.
4. Připravte si formičky na pracny. U tohoto receptu je
nevytírám, protože těsto obsahuje dost tuku a po upečení se obvykle dobře pustí. Jestli máte úplně nové formičky nebo hodně jemné vzory, první várku bych klidně lehce potřela tukem.
5. Z těsta oddělujte menší kousky a vtlačujte je do formiček spíš v tenké vrstvě. Snažte se, aby těsto bylo rozprostřené podobně po celé ploše. Když zůstane někde vysoká vrstva, upeče se jinak než tenké okraje.
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6. Naplněné formičky naskládejte na plech a vložte do trouby vyhřáté na
180 °C. Pečte přibližně 8 až 10 minut. Tady se vyplatí hlídat čas i barvu. Jakmile okraje začnou lehce zlátnout a z trouby jde vůně kokosu, bývá hotovo.
7. Po vytažení z trouby nechte pracny ve formičkách pár minut stát. Hned po upečení jsou křehké a při rychlém vyklápění se snadno zlomí. Jak trochu povolí, jdou ven mnohem ochotněji.
Foto: Cooky.cz, Po upečení nechte prachy pár minut stát ve formičkách.
8. Vychladlé pracny nechte jen tak, nebo je zlehka obalte v
moučkovém cukru. Nejlepší bývají po jednom až dvou dnech, kdy se chuť uklidní a cukroví změkne tak akorát. Ukládejte je do krabice na suché a chladnější místo, kde vydrží několik dní bez ztráty křehkosti. foto: Cooky.cz, Po upečení je nechte jen tak, nebo obalte v moučkovém cukru. Rady z kuchyně a proč se vyplatí mít kokosové prachy v krabici Nepřepečte je: U kokosových pracen dokáže pár minut navíc udělat velký rozdíl. Když příliš ztmavnou, bývají sušší. Máslo dodá plnější chuť: S Herou se těsto zpracovává snadno, s máslem zase pracny líp voní. Doma to beru podle toho, co je zrovna po ruce. Nechte je odležet: Po upečení jsou křehké, ale druhý den mívají lepší chuť i konzistenci. Uděláte je i svátečnější: Do části těsta můžete dát špetku skořice, jak se to objevuje i v některých starších receptech, a upéct dvě lehce odlišné várky. Na vánočním talíři se kokosové pracny dobře snesou s lineckým i vanilkovými rohlíčky. Nejsou těžké a mají jinou strukturu než většina máslového cukroví. U nás po nich často sahají i ti, kteří si jinak vybírají spíš méně nápadné druhy. Kokos je znát, ale nepůsobí přehnaně.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková