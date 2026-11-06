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CENTRUM o páté: Praha ponořená do chaosu a tip na první adventní trh

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Dnešní redakční přehled nejzajímavějších témat na Centru se vrací k tomu, co se dá poznat i bez velkých zpráv: k městu, které se na chvíli zastavilo, k politice, která přehodnocuje spojence, a k každodenním rozhodnutím, na nichž stojí běžný život. Vedle domácího zpravodajství přináší i pohled na svět, kulturu a pár praktických rad pro víkend.
CENTRUM o páté: Praha ponořená do chaosu a tip na první adventní trh

CENTRUM o páté: Praha ponořená do chaosu a tip na první adventní trh

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.11.2026 16:00

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