CENTRUM o páté: Praha ponořená do chaosu a tip na první adventní trh

Praha bez proudu
Praha zažila chvíli před desátou hodinou dopoledne výpadek elektřiny, který postihl Malou Stranu a další části levého břehu Vltavy. Bez proudu se ocitlo zhruba 70 tisíc domácností, zastavily se tramvaje a jednání Poslanecké sněmovny muselo být přerušeno; dodávky se obnovily asi po 45 minutách.
Případ je výmluvný hlavně tím, jak rychle se z technické poruchy stává problém celého města. Doprava, práce veřejných institucí i běžný provoz domácností dnes stojí na souvislé dodávce energie – a krátká odstávka stačí, aby se ukázalo, jak křehká je tato zdánlivě samozřejmá infrastruktura.
Evropa se od Trumpa odklání
Po neúspěchu republikánů v amerických volbách do Kongresu se někteří evropští pravicoví populisté začínají distancovat od prezidenta Donalda Trumpa. Kritizují především zásah vůči Íránu, nenaplněné sliby a rostoucí životní náklady, přestože se přímé konfrontaci s Trumpem většina vyhýbá.
Jde o posun, který vypovídá o povaze politických alian: podpora mocného spojence je výhodná, dokud s ním lze sdílet úspěch. Jakmile se jeho politika promítá do ekonomické nejistoty, začínají se partneři ptát, kolik za tuto blízkost skutečně platí.zpravy.aktualne
Rozloučení s Blomstedtem
Ve věku 99 let zemřel švédsko-americký dirigent Herbert Blomstedt, který během své dlouhé kariéry vedl významné orchestry a spolupracoval i s Českou filharmonií.
Jeho odchod připomíná, že velká interpretace není jen otázkou techniky, ale také schopnosti držet orchestry i publikum v napětí po desítky let. Blomstedt patřil k dirigentům, jejichž jméno se pojilo s klidnou autoritou a dlouhodobou hudební pamětí.
Video z Karlových Varů nadzvedlo milovníky domácích mazlíčků
Obrázky z karlovarské veterinární kliniky, na nichž pracovník svozové společnosti hází těla uhynulých domácích mazlíčků z terasy na korbu vozu, vyvolalo silnou vlnu pobouření. Klinika jednání odsoudila a přijala opatření, společnost naopak tvrdí, že její zaměstnanec měl omezené možnosti.
Případ rezonuje proto, že se dotýká hranice mezi provozní rutinou a základní důstojností. Smrt zvířete může být pro majitele bolestivou ztrátou a způsob, jakým se s jejím tělem nakládá, o tom hodně vypovídá – i když jde o okamžik, který se běžně odehrává mimo veřejný pohled.
Kolik stojí mobilita
Suzuki Address 125 stojí 65 900 korun, tedy méně než nejdražší nový iPhone, a lze ho řídit už s řidičským oprávněním skupiny B. Rok provozu však podle výpočtů vyjde dvakrát až 2,6krát dráž než pražská Lítačka.
Číslo dobře ukazuje, že cena pořízení není totéž co cena každodenního používání. Skútr může být lákavou alternativou k autu, ale pro mnohé pražské dojíždějící zůstává veřejná doprava stále nejlevnější a často i nejjednodušší volbou.
Auta, která vydrží
Zkušenosti řidičů naznačují, že mezi nejspolehlivějšími vozy na trhu nechybí modely Škody, ale překvapivě vysoko se umístila i jedna Alfa Romeo. O první místo se podle článku dělí dva zcela odlišné automobily.
Pro kupujícího je to užitečná připomínka, že spolehlivost není vždy otázkou značky nebo prestiže. Při výběru ojetého vozu mohou rozhodnout spíše konkrétní zkušenosti majitelů, dostupnost náhradních dílů a to, jak auto zvládne roky běžného provozu.
Vídeň otevírá advent
Do Vídně za vánoční atmosférou se dá vyrazit už tento pátek: jako jeden z prvních otevírá adventní areál před zámkem Schönbrunn. Slavný trh u radnice začne až o týden později a stánky před Belvederem návštěvníci najdou od 20. listopadu.
Termín výletu tak letos rozhoduje o tom, kterou část vánoční Vídně návštěvník skutečně uvidí. Kdo míří na nejznámější místa, musí počkat; kdo chce začít dřív, může objevit město v klidnější, méně přeplněné podobě.
Mezi výpadkem proudu v Praze, přehodnocováním politických spojenectví v Evropě a vánočními trhy, které se pomalu vrací do ulic, se dnešní den jeví jako připomínka, že velké dění i běžný život se potkávají v poměrně malých okamžicích. A právě v těch se nejčastěji ukazuje, co funguje – a co začne selhávat, jakmile se změní podmínky.