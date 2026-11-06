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O víkendu nás čeká slunečné počasí. V části Česka tomu zamezí dlouhotrvající mlhy

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Počasí posledních dní k nám přineslo slunečné počasí. To se nezmění ani během nadcházejícího víkendu, kdy nás přes den čekají mrazivé noci a na podzim relativně vysoké teploty vzduchu. V části republiky ale mlhy nedovolí zemi se prohřát.
O víkendu nás čeká slunečné počasí. V části Česka tomu zamezí dlouhotrvající mlhy

O víkendu nás čeká slunečné počasí. V části Česka tomu zamezí dlouhotrvající mlhy

Zdroj: 123rf.com
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.11.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Meteocentrum.cz

Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...

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