Ocenění je pro mě povzbuzením, říká v rozhovoru jihlavská pedagožka Petra Mlčáková

Je to dva dny, kdy vám bylo předáno ocenění Učitel Vysočiny 2026. Co to pro vás znamená?
Ocenění si velmi vážím a mám z něj upřímnou radost. Každodenní práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami je mnohdy psychicky hodně náročná, proto je pro mě tato cena povzbuzením a pozitivní motivací do dalších dní.
Dává mi to pocit, že moje práce má smysl a že v životě můžu dělat to, co přináší radost mně i mému okolí.
Učitel Vysočiny 2026
Kraj tímto oceněním už šestým rokem
vyzdvihuje učitele, kteří inspirují své žáky, přicházejí s novými přístupy k výuce a aktivně se podílejí na rozvoji školství. Ocenění získali pamětní list, skleněnou plastiku sovy z dílny Akademie Světlá nad Sázavou a finanční odměnu šest tisíc korun. Kraj Vysočina cenu každoročně vyhlašuje ve spolupráci se svou příspěvkovou organizací Vysočina Education.
Letos se přihlásilo 23 pedagogů.
Jaké jsou reakce vašeho okolí? Žáků, rodičů, kolegů, rodiny?
Musím říct, že mě velmi potěšilo a překvapilo, kolik pozitivních reakcí a milých přání jsem dostala. Vážím si této podpory a za všechna milá slova děkuji.
Kdo váš do soutěže přihlásil? Jak taková nominace probíhá?
Finální nominaci konkrétního pedagoga provádí paní ředitelka a je výsledkem společného hlasování všech zaměstnanců školy.
Jaké je vaše pedagogické vzdělání?
Mám vystudovanou Pedagogickou fakultu v Olomouci – magisterský obor: speciální pedagogika a učitelství německého jazyka.
Později jsem si ještě rozšiřovala vzdělání na Univerzitě Karlově v Praze: program s názvem Speciální pedagogika v procesu výchovy a vzdělávání dětí, žáků a dospělých osob s poruchami autistického spektra. Ve své práci využívám i zkušenosti ze studia vzdělávacího programu logopedického asistenta. Obě tato doplňková studia pro mě jsou velkým přínosem.
A vaše pedagogická praxe? Popište nám, kde všude jste od ukončení vysokoškolského studia pracovala?
Ve školství se pohybuji už 19 let. Před mateřskou dovolenou jsem pracovala jako učitelka německého jazyka na jihlavské střední škole. Po mateřské dovolené jsem cítila, že bych se ráda věnovala spíše speciální pedagogice, proto jsem nastoupila na Křesťanskou základní školu v Jihlavě, kde působím už 14. rokem. Pracuji zde jako speciální pedagog ve třídách pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
Proč si myslíte, že jste uspěla? Ještě někdo z vaší školy byl nominovaný?
Porota hodnotila přístup k žákům, profesní růst, spolupráci s kolegy, rodiči i širší školní komunitou. Dále také to, co chcete svým učením předávat svým žákům a konkrétní výsledky práce.
Myslím si, že mojí předností je empatie, trpělivost, chuť se dál vzdělávat a pomáhat ostatním.
A k druhé otázce - ne, z naší školy již nikdo další nominovaný nebyl.
Cenu Učitel Vysočiny 2026 získali (v abecedním pořadí):
Daniela Hamaričová – Soukromá základní umělecká škola Havlíčkův Brod a Gymnázium Havlíčkův Brod
Barbora Kabelková – Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice
Daniel Koráb – Gymnázium Havlíčkův Brod
Radka Křepinská – Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod
Martin Kutiš – Základní škola Humpolec, Hálkova
Markéta Laštovičková – Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod
Petra Mlčáková – Křesťanská základní škola Jihlava
Eva Musilová – Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem
Lukáš Vejmelka – Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč
Ondřej Vojíř – Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně Havlíčkův Brod
Zdroj: Kraj Vysočina
V současné době pracujete na Křesťanské základní škole v Jihlavě. Popište nám, co v praxi znamená vaše pozice speciálního pedagoga.
Na této škole v Jihlavě pracuji již 14 let. Moje pracovní pozice je speciální pedagožka, což obnáší přímou pedagogickou a speciálně pedagogickou péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, diagnostiku, tvorbu individuálních plánů a metodickou spolupráci s ostatními kolegy.
Kromě výuky běžných předmětů je to i výuka speciálně- pedagogických předmětů a dovedností - například řečová výchova, rozvoj grafomotoriky, nácvik sociální komunikace.
Ocenění učitelé s představiteli Kraje Vysočina (oceněná pedagožka z Jihlavy Petra Mlčáková čtvrtá zleva). Foto: Kraj Vysočina
Jste oceněná za kraj, znamená to, že postupujete do nějakého celorepublikového kola?
Ocenění pedagogové získávají příležitost uspět na celostátní úrovni a budou nominováni do odborné ceny Global Teacher Prize Czech Republic.