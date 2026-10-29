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Ocenění je pro mě povzbuzením, říká v rozhovoru jihlavská pedagožka Petra Mlčáková

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Deset pedagogů ze základních, základních uměleckých a středních škol převzalo 27. října v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě Cenu Učitel Vysočiny. Mezi oceněnými je i speciální pedagožka Petra Mlčáková, jako jediná z krajského města Vysočiny. Redakci Jihlavské Drbny poskytla rozhovor.
Ocenění je pro mě povzbuzením, říká v rozhovoru jihlavská pedagožka Petra Mlčáková

Ocenění je pro mě povzbuzením, říká v rozhovoru jihlavská pedagožka Petra Mlčáková

Zdroj: Křesťanská základní škola Jihlava
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 29.10.2026 16:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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