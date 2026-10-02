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Nechceme rozbít kabinu, vysvětluje postoj Dukly k situaci jednatel Ščerban

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Jihlavská Dukla neprožívá vydařený začátek sezóny. Klub s extraligovými ambicemi prohrává s celky na chvostu první ligy a fanoušci se zlobí. Klub dnes prolomil hradbu mlčení a vyjádřil se k výkonům i ceně vstupného.
Nechceme rozbít kabinu, vysvětluje postoj Dukly k situaci jednatel Ščerban

Nechceme rozbít kabinu, vysvětluje postoj Dukly k situaci jednatel Ščerban

Zdroj: HC Dukla Jihlava
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 17:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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