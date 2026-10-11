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Udělali jsme hodně práce, která ale není vidět, soudí náměstek Popelka

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S výsledkem přes třiadvacet procent byl lídr jihlavského hnutí ANO Radek Popelka spokojený, očekával však těsnější souboj s Týmem pro Jihlavu. Rozhodla podle něj masivní kampaň i práce ve vedení města, které však nebyla z podstaty věci tolik vidět.
Udělali jsme hodně práce, která ale není vidět, soudí náměstek Popelka

Udělali jsme hodně práce, která ale není vidět, soudí náměstek Popelka

Zdroj: Daniela Drozdová
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 11:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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