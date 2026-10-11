Udělali jsme hodně práce, která ale není vidět, soudí náměstek Popelka

Máte dobrou náladu, ale výsledky vám asi moc radosti neudělaly. Je to tak?
Ale udělaly. Jsme sice druzí, to je pravda, na druhou stranu náš zisk přes dvacet tři procent je něco, co jsme očekávali. Klub se nám malinko snižuje, ale stále to vypadá, že budeme mít deset členů, což je dostatečně silný klub. Jsme z té dnešní posádky magistrátu jediní, kteří šli pod stejným jménem a stejným složením do voleb, a uspěli jsme. Rozhodně nejsme zklamaní.
Takže výsledky jsou takové, jaké jste vy osobně očekával?
Očekávali jsme, že náš souboj s kolegy z koalice bude těsnější, to se musím přiznat. Musím vyhodnotit, co ten výsledek znamená. Ta jejich kampaň ale byla opravdu masivní, velmi profesionálně vedená a to asi řadu Jihlaváků přesvědčilo.
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Vnímáte tedy chybu, jak jste pojali kampaň, nebo byste nic neměnili?
Určitě jsme na to neměli tolik finančních prostředků, protože to, co jsme viděli v ulicích, na to bychom nedosáhli nikdy.
V uplynulých čtyřech letech ale byla ve vedení města vidět hlavně ODS, to mohlo mít také vliv, co myslíte?
Určitě mohlo. My jsme si na začátku vzali takové měkčí rezorty, kde je práce hodně, ale není vidět. Když postavíte jednu arénu, tak i kdyby to byl jen jeden projekt, tak prostě je vidět (smích). Přenastavení celé sociální oblasti, velké zásahy do školství, životního prostředí, obrovské zásahy v odpadovém hospodářství, co jsme udělali ve vodárenství, to ta Jihlava prostě nevidí. Ale trubka je v zemi a není vidět, tak to je.
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Začíná povolební vyjednávání, s čím do něj jdete? Chcete zůstat v koalici, nebo byste brali i opoziční roli?
Máme ambice být v koalici, tak uvidíme.
Budete chtít zachovat stávající půdorys s Týmem pro Jihlavu nebo byste zkusili spojit se s ostatními stranami, těmi za vámi?
Matematika říká, že je možná stávající koalice, případně jde teoreticky vytvořit úplně obrácenou koalici proti vítězi voleb, ale to je skutečně nesmysl. My budeme usilovat o koalici na stávajícím půdorysu.
Jednáte už s ostatními stranami o možné spolupráci v následujících čtyřech letech?
Komunikace probíhá, Jihlava je hodně malá na to, abychom si nezavolali nebo o sobě nevěděli, průběžné výsledky si sdělujeme.
Když použiji vaše slova, už jste převlékli trička ANO na trička Jihlava?
Je to tak. Fakt jsme společně Jihlavu posunuli někam dál, proč to nezkusit ještě další čtyři roky?
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Nevidíte jako problém v případné koalici, že na krajské úrovni ANO s ODS poměrně ostře bojuje?
To není ODS a ANO, tam je to o dvou osobnostech, které nějakým způsobem mají potřebu komunikovat před kamerami jinak než v kuloárech, kde ta komunikace probíhá úplně v klidu.
Jedna z těchto osobností ale zasedne v jihlavském zastupitelstvu.
Ano, to je pravda.