Heslo k Wi-Fi dáváte návštěvám bez rozmyslu a riskujete víc, než tušíte. Router umí pro hosty vytvořit oddělenou síť

Když přijde návštěva a zeptá se na heslo k Wi-Fi, většina z nás jí ho bez váhání prozradí. Jenže tím jí nedáváme jen přístup k internetu. Pokud používáme jednu společnou síť, mohou být ve stejném prostředí také naše IP kamery, hlasoví asistenti, síťové disky s rodinnými fotkami nebo tiskárny se sdílenými soubory. Americká Federální obchodní komise (FTC) ve svém bezpečnostním doporučení upozorňuje, že domácí Wi-Fi dnes propojuje celou řadu zařízení, která mohou představovat potenciální bezpečnostní riziko. Řešení přitom nemusí být složité. Většina moderních routerů, včetně řady zařízení od českých operátorů, umožňuje vytvořit takzvanou hostovskou síť. Ta návštěvám poskytne přístup k internetu, ale zároveň jim může omezit přístup k vaší domácí síti.
Nejde o lidi, ale o jejich zařízení
Nejde o to, že byste měli kamarádovi odmítnout přístup k Wi-Fi, protože mu nevěříte. Riziko souvisí především se stavem jeho zařízení a s tím, jak je vaše síť zabezpečená. FTC upozorňuje, že návštěva může nevědomky přinést zařízení napadené škodlivým softwarem. Pokud je takové zařízení připojené ke stejné síti jako vaše další elektronika, může za určitých okolností představovat riziko i pro ni. To je ale jen jedna z možných hrozeb.
V domácí síti mohou být dostupné služby, o jejichž existenci běžný uživatel ani neví. Dokumentace routerů TP-Link uvádí například protokoly Samba a FTP, které se používají pro přenos souborů. Podle konkrétního nastavení sítě tak mohou být z dalších zařízení dostupné sdílené složky, tiskárny nebo multimediální zařízení. FTC ve svém doporučení k zabezpečení kamer doporučuje oddělit bezpečnostní kamery od počítačů a tiskáren do samostatné sítě. Podobný princip dává smysl i u zařízení návštěv.
Další problém představuje samotné heslo. Když ho jednou někomu sdělíte, může zůstat uložené v jeho telefonu nebo počítači. iPhone i Windows si mohou známou síť zapamatovat a při další návštěvě se k ní automaticky připojit. Pokud mezitím nezměníte heslo, zařízení se může do vaší sítě připojit znovu, aniž byste o tom věděli.
Hostovská síť: pár minut práce, zásadní rozdíl
Hostovská síť (Guest Network) funguje jednoduše. Router vytvoří samostatnou Wi-Fi síť s vlastním názvem a heslem. Návštěvy přes ni mohou přistupovat k internetu, ale při správném nastavení nemají přístup k vašim domácím zařízením. Konkrétní způsob oddělení se liší podle výrobce a modelu routeru. Například některé systémy eero umožňují hostům přístup k internetu, aniž by se mohli připojit k zařízením v hlavní síti.
Pokud máte router od českého operátora, nastavení může být poměrně snadné:
- O2 Smart Box: V aplikaci otevřete sekci Internet → Wi-Fi pro hosty, vyberete pásmo, funkci zapnete, nastavíte název a heslo a změny uložíte. Postup popisuje návod O2.
- Vodafone CH7465LG / Vodafone Station: Přihlaste se do administrace modemu a vyhledejte sekci Guest Network nebo Síť pro návštěvy. Tam můžete nastavit samostatnou síť. Český manuál popisuje možnosti oddělení hostů od některých prostředků hlavní sítě, například sdílených souborů a tiskáren. Dostupné funkce se mohou lišit podle verze zařízení a firmwaru.
Hostovskou síť nabízejí také některé levnější routery. Tenda AC10 ji například uvádí mezi svými funkcemi. Podle modelu a dostupných možností aplikace lze nastavit také časové omezení sítě nebo omezit rychlost připojení pro hosty. Díky tomu můžete zabránit tomu, aby návštěva zbytečně zatěžovala celé připojení.
Praktický tip: některé routery a jejich aplikace umožňují vytvořit QR kód pro připojení k Wi-Fi. Eero nabízí funkci sdílení QR kódu a aplikace TP-Link Tether umožňuje sdílet přístupové údaje. Místo diktování dlouhého hesla tak návštěvě jednoduše ukážete QR kód, který si naskenuje telefonem.
Co když router hostovskou síť nemá
Ne každý router tuto funkci podporuje. FTC ostatně upozorňuje na to, že hostovskou síť nabízí mnoho routerů, nikoli všechny. Pokud ji váš přístroj nemá, jednou z možností je připojit další router a vytvořit samostatnou síť pro návštěvy.
Model Tenda AC6 patří mezi cenově dostupnější zařízení, jeho aktuální cena se ale může lišit podle prodejce a konkrétní hardwarové verze. Před nákupem je důležité ověřit nejen cenu, ale také dostupnost bezpečnostních aktualizací a podporu daného modelu.
Použití dvou routerů za sebou může vést k takzvanému dvojitému NAT. V takovém případě obě zařízení samostatně překládají síťové adresy. Běžné prohlížení internetu obvykle funguje, ale některé služby, například vzdálený přístup nebo online hraní, mohou mít potíže. Konkrétní výsledek závisí na zapojení a konfiguraci obou zařízení. Přepnutí jednoho routeru do režimu přístupového bodu nebo bridge režimu může situaci vyřešit, ale zároveň může změnit dostupnost některých funkcí.
Důležité je myslet i na zabezpečení druhého routeru. Starší zařízení bez bezpečnostních aktualizací mohou obsahovat známé zranitelnosti. Před použitím proto zkontrolujte přesný model, hardwarovou revizi a dostupnost aktuálního firmwaru. Pokud výrobce zařízení už nepodporuje, je bezpečnější zvolit jiný model než spoléhat na starý router odložený v šuplíku.
Co udělat hned teď
Pokud jste v minulosti sdíleli hlavní heslo k Wi-Fi a od té doby ho nezměnili, začněte těmito kroky:
- Změňte hlavní Wi-Fi heslo. Tím zamezíte dalšímu připojení zařízení, která znají pouze původní heslo. Počítejte s tím, že budete muset znovu připojit i vlastní zařízení.
- Změňte administrátorské heslo routeru. Neponechávejte výchozí přihlašovací údaje, které mohou být snadno dohledatelné.
- Zapněte hostovskou síť. Nastavte jí vlastní název a heslo, které budete sdílet s návštěvami místo přístupových údajů k hlavní síti.
- Zkontrolujte seznam připojených zařízení. Některé routery, například O2 Smart Box, umožňují zobrazit připojená zařízení nebo historii připojení. Dostupné informace se liší podle modelu.
Důležitý detail, který se snadno přehlédne: některé routery TP-Link mají v nastavení hostovské sítě přepínač „Allow Guests to Access My Local Network“. Pokud tuto možnost povolíte, hosté mohou získat přístup k zařízením v domácí síti a oddělení tak nemusí fungovat podle vašich představ. Zkontrolujte proto, že je přístup hostů do lokální sítě vypnutý, pokud ho nepotřebujete.
Heslo k Wi-Fi totiž neotevírá jen cestu k internetu. Umožňuje připojení k domácí síti, ve které mohou být kamery, počítače, tiskárny i soubory, které chcete chránit. Hostovská síť vám pomůže tyto dvě věci oddělit: internet zpřístupníte návštěvám, zatímco domácí zařízení zůstanou lépe chráněná. Nastavení obvykle zabere jen několik minut a může výrazně zvýšit bezpečnost vaší domácí sítě.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík