Tereza Kostková s maminkou Mayerovou zazářily na křtu kalendáře: Vybraly si zcela odlišné outfity

Křest nového Cibulkova kalendáře pro pamětníky přilákal do pražského Karlína řadu známých tváří. Pozornost na sebe strhly především Tereza Kostková a její maminka Carmen Mayerová. Zatímco jedna vsadila na decentní eleganci, druhá se nebála výrazné vínové barvy.
Když se sejdou tři generace hereckého talentu a k tomu pořádná dávka elegance, je o pozornost postaráno. Křest nového Cibulkova kalendáře pro pamětníky na rok 2027 přilákal do pražského Karlína řadu známých tváří. V podniku Charleston se sešli mimo jiné Petr Kostka, jeho manželka Carmen Mayerová a dcera Tereza Kostková, kteří se stali hlavními tvářemi letošního vydání. Nechyběli ani další hosté včetně Jana Přeučila s Evou Hruškovou. Naše redakce In-Lifestyle se tentokrát zaměřila především na módní výběr herecké matky s dcerou. A zdá se, že už víme, po kom Tereza zdědila svůj vytříbený vkus.
Tereza vsadila na jednoduchost, Carmen na barvy
Tereza Kostková zvolila kombinaci, která dokazuje, že k eleganci není potřeba žádná velká módní extravagance. Oblékla si dlouhou šedou společenskou sukni, kterou doplnila jednoduchým bílým rolákem. Na první pohled nenápadný outfit působil velmi žensky, upraveně a zároveň příjemně nenuceně. Herečka dobře ví, že někdy méně znamená více. Dlouhá sukně dodala celému modelu slavnostní nádech, zatímco rolák ho příjemně odlehčil. Výsledkem byla kombinace, která se na podobnou společenskou událost skvěle hodila.
Její maminka Carmen Mayerová se naopak rozhodla pro výraznější barevnost. Oblékla vínový kalhotový kostým, který doplnila halenkou ve stejném odstínu. Celý model pak oživila nepřehlédnutelným barevným náhrdelníkem, jenž se stal jeho dominantou. Herečka ukázala, že ani ve zralejším věku se není potřeba výrazných barev a zajímavých doplňků obávat. A při pohledu na Carmen je zřejmé, že Tereza má módní cit rozhodně v rodině.
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Maminka s dcerou sklidily pochvalu i od našich čtenářů
O názor na jejich společenské outfity jsme požádali také naši stylistku. „U Terezina outfitu bych vyzdvihla nadčasovost a jednoduchost. Kombinace bílé a šedé je dá se říct sázka na jistotu, nic příliš odvážného. Carmen Mayerová naopak vsadila na výraznější barevnost, která jí podle mě skvěle sedí. Vínový kostým působí noblesně a barevný náhrdelník mu dodává potřebnou jiskru. Obě dámy zvolily odlišný styl, ale ani jedna nešlápla vedle,“ zhodnotila outfity naše stylistka Jitka Vostrá.
Zajímalo nás také, jak se na módní volbu slavné matky s dcerou dívají naši čtenáři. V rámci online ankety jsme rozeslali 315 e-mailů kontaktům z naší databáze a zpět se nám vrátilo 74 odpovědí. Z nich tvořily 88 procent ženy a 12 procent muži. Výsledek byl pro obě herečky velmi příznivý – 65 respondentů označilo jejich outfity za bezchybné, pět lidí by si dokázalo představit ještě něco lepšího a čtyři hlasy naopak vyjádřily nespokojenost. Některé z řtenářek připojily i vlastní slovní hodnocení a z jejich názorů jsme vybrali tyto tři:
„Tereza je jako vždy elegantní, ale její maminka mě tentokrát baví ještě víc. Vínová jí opravdu sluší.“ – Svata Z.
„Obě dámy vypadají skvěle. Kostková sází na klasiku a Mayerová se nebojí barev. Přesně tak to má být.“ – Adéla K.
„Tereze bych možná přidala nějaký výraznější doplněk, aby nebyla taková (bílo)šedá myška. Carmen má outfit podle mého gusta.“ – Radka M.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Tereza Kostková s maminkou Mayerovou zazářily na křtu kalendáře: Výrazně odlišné outfity nadchly i stylistku byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.