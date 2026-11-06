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Dinosaurus za miliardu otevřel starou otázku: Komu patří vědecké objevy, které platí bohatí?

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V newyorské aukci se prodala vzácná dinosauří kostra za 47,3 milionu dolarů. Její nový majitel zůstává anonymní. Pro paleontology ale nejde jen o astronomickou cenu. Příběh dinosaura přezdívaného Jodi znovu připomíná dilema staré jako věda sama: bez peněz se objevy rodí těžko, s penězi přichází otázka, kdo o nich bude rozhodovat.
Dinosaurus za miliardu otevřel starou otázku: Komu patří vědecké objevy, které platí bohatí?

Dinosaurus za miliardu otevřel starou otázku: Komu patří vědecké objevy, které platí bohatí?

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 06.11.2026 07:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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