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Politické útoky na média jsou jak vánoční tradice. Už od dob Klause a Zemana

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Dennívýzva
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KOMENTÁŘ. To, že politici usilují o mediální nadvládu, je předvídatelné. Skoro každá kulhavá vláda si útokem na média veřejné služby vytváří kouřovou clonu. Volání po „klidu na práci“ jsme zažili od pádu socialismu opakovaně. Je to klid produkující slepotu a pokud k němu vede vypnutí nějakého vysílacího kanálu, pak se rovná zhasnutí lampy nad obchodem s mocí.
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Zdroj: 26. října 2026, demonstrace na Staroměstském náměstí. Foto: Jan Zátorský / MAFRA / Profimedia
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 06.11.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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