Politické útoky na média jsou jak vánoční tradice. Už od dob Klause a Zemana

KOMENTÁŘ. To, že politici usilují o mediální nadvládu, je předvídatelné. Skoro každá kulhavá vláda si útokem na média veřejné služby vytváří kouřovou clonu. Volání po „klidu na práci“ jsme zažili od pádu socialismu opakovaně. Je to klid produkující slepotu a pokud k němu vede vypnutí nějakého vysílacího kanálu, pak se rovná zhasnutí lampy nad obchodem s mocí.
Nevysvětlitelným českým cyklem přicházejí naše útoky na média v těch částech roku, kdy je na ulicích zima a sychravo a na tábory lidu, vymezující se útokům na dialog ve veřejném prostoru, prší nebo sněží.
„Táborem lidu“ pojmenoval manifestaci na Václavském náměstí Zdenek Svěrák 3. ledna roku 2001. Tehdy se na sto tisíc lidí sešlo na Václavském náměstí, aby podpořili tzv. „vánoční vzbouřence“ Redakce zpravodajství České televize.
Také letos, 2. listopadu 2026, se na Václavském náměstí potkalo mnoho desítek tisíc podporovatelů svobody projevu a bylo jim trochu zima. Kladli otázky typu: Proč se toto děje? Proč to mají Motoristé zapotřebí, když slibovali jinak. Proč lžou sami sobě?
Podobnost čistě náhodná
Před čtvrt stoletím byl útok na Českou televizi výrazem stylu vládnutí tehdejší „opoziční smlouvy“. Unikátní zrada na voličích zprava i zleva se tak odkopala uchvácením moci za každou cenu a jedním z hlavních cílů tohoto hybridu bylo zajištění kontroly nad svobodnou komunikací veřejné služby.
Mělo to různé peripetie a manipulace s mediálními radami a kroucení mediálních zákonů. Vše vyvrcholilo vypnutím televize a odříznutím Kavčích hor od přijímačů.
Tenkrát, na přelomu tisíciletí, se situace vyhrotila na zaplněných Václavácích. Přišlo dvakrát sto tisíc lidí – ačkoli jen málokdo pochopil, co za tou Vánoční besídkou na pokračování fakticky bylo. Už tenkrát létaly dezinformace všemi kanály, i když se ještě o hybridní válce nehovořilo.
Miloš Zeman měl dokonce pěnu v obou koutcích, Václav Klaus se pěstí pokusil rozbít sněmovní mobiliář.
Také dneska se pouští do prostoru hesla o tom, jak televize nehospodárně maří finance… Jednou, protože se vkrádá do filmových koprodukcí, podruhé, že organizuje nablýskanou taneční zábavu, jindy zase protože má rozmařilý barák, kde se z kanclu do kanclu jezdí na koloběžce. Hodně povyku a nepodložených výroků je vždycky signálem změny, která přijde jak kudla ze záhrobí a naposledy u nás dokonce nad ránem, v hodině vlků.
Také miléniová – tehdy rekordně dlouhá schůze sněmovny byla nočním kabaretem vzteku a hádanic v přímém přenosu. Miloš Zeman měl dokonce pěnu v obou koutcích, Václav Klaus se pěstí pokusil rozbít sněmovní mobiliář. Na konci skoro třicetihodinového zasedání bylo přijato řešení, které pro veřejnost nebylo úplně čitelné, ale České televizi dalo novou šanci na další existenci.
Nečitelnost, vedle chaosu ve sněmovně, byla také v médiích tištěných i vysílaných. Akcelerovalo ji pravidlo vyváženosti, které v tehdejší praxi znamenalo, že v každých novinách se musel jeden rozumný názor vyvážit několika protinázory, které v praxi oposmluvní epochy znamenaly úplný názorový guláš.
Na sklonku roku 2000 jsme se tedy, v sestavě sedmi režisérů různých žánrů, rozhodli společně zpracovat střihový film nezávislého pohledu. A protože jsme nezávislí tvůrci na volné noze, projevili jsme názor nevyváženým pohledem. Tak vzniknul dokument CHAOS. Stal se svědectvím stavu naší politické nezralosti a také důkazem, že Česká televize je zrcadlovým bludištěm vypovídajícím o nás samých a o naší schopnosti brát vládu věcí do svých rukou. Byl také varováním, že i když se tenkrát Českou televizi uhájit podařilo, není naše politická kultura tak zralá, aby se další útoky nezopakovaly.
Celý poslední rok je důkazem, jak se dá škrty v kulturních podporách klidně vládnout – ani při tom moc nechodit do práce.
Vnoučata z IVK
Dnes bohužel stále sklízíme, co nám Vánoce u temné televize roku 2000 nadělily. Některým aktérům tehdejší „televizní krize“ usadila v hlavách touhu po pomstě. Nevyčichla dokonce ani po dobytí Hradu, ani po prezidentování, které si architekti opoziční smlouvy Václav Klaus a Miloš Zeman předali mezi sebou, a dokonce ani když oba skončili v politickém důchodu.
Vstali noví bojovníci. Vyznavači rychlých hranatých vozidel, zrození institutem Václava Klause. I s mandátem neparného volebního výsledku, dělají dědečkovi radost a navrhli zákon, kterým by se rozpustilá telka s rádiem dohromady konečně dostala pod kontrolu vlády. Své vlády. A okázale při tom tvrdí, že kanál veřejné služby při tom vůbec nedostane na frak.
Za vším hledejme peníze. Zde v podobě rozpočtového biče za neloajálnost médií v rukou každé další vládnoucí koalice. V naší kultuře začne bič kultury politické práskat ve chvíli, kdy se veřejná služba bude ovládat státním rozpočtem. Nedělejme si iluze, že si nezapráskají právě tak autokrati, jako demokrati.
Celý poslední rok je důkazem, jak se dá škrty v kulturních podporách klidně vládnout – ani při tom moc nechodit do práce. Zubožený veřejný dialog, závislý na rozpočtové libovůli má tomuto vládnutí udělat klid i do budoucna.
Ty správné otázky
„O čem to celé je?!“ … neslo se 2. listopadu nad tisícihlavým Václavákem. Ptejme se možná: „Proč je to tu zase?“ A také: „Proč se tomu neumíme bránit?“
Volby do mediálních rad jsou dnes setrvalou součástí výhrůžek a politického obchodu. Nenašli jsme systém, aby se do těchto uskupení dostali jen vizionáři bez udidla vládnoucí reprezentace. Proto i ti, kdo mají na prvním místě bránit existenci a svobodu projevu Českých vysílatelů s velkým „Č“, nahrávají jejich likvidaci zlehčováním následků ve změně systému jejich financování. Ale i kontrolory lze kontrolovat. Máme-li jasné zadání, na které oni mají dohlížet.
Dnešní chaos není jen v boji o moc, jenž pozbyl politické kultury, ale ve ztrátě zadání pro kulturu jako takovou.
Máme-li upevnit obhájitelnost a potřebnost médií veřejné služby, musí mít jasné zadání které reaguje na aktuální proměny světa. Které je schopné reflektovat rizika a bezpečnostní otázky dneška. Položme si tedy otázku: „Jaká je dnešní role médií veřejné služby a kdy byla aktualizována?“
Zadání této služby je slepováno vývojem minulých tří dekád. Jen pomalu však reaguje na vývoj světa poslední pětiletky. Televize i rozhlas mají dnes – v čase válek autokratů, bořících tradiční politická partnerství, hodně nových témat k řešení. Veřejné službě se rodí nová zadání bezpečnostní, vzdělávací a komunikační. Jenže je nikdo nesepsal a nepředložil k veřejné obhajobě, po které by se upevnila role jich samých.
Stávající programování České televize je modelováno na staré komunikační kanály. Jen pomalu reaguje na úpadek sledovanosti obvyklého programu, jen málo posiluje interaktivní komunikaci tzv. nových médií. Její přízeň veřejnosti stojí hlavně na tradici dobrého jména, kterou lze ovšem lehce zviklat neurvalým politickým dialogem o finanční rozežranosti.
Nerozdávejme svobodu národa jako svatební koláč
Proč tomu tak je? Protože televizi nikdo neaktualizoval nové zadání. Už dávno mělo být! Nová vize pro tuto dobu, pro nové kanály komunikace, pro naše nejistoty a chaos ve vlastní identitě v proměnách světa. Dnešní chaos není jen v boji o moc, jenž pozbyl politické kultury, ale ve ztrátě zadání pro kulturu jako takovou. Kulturu a vzdělávání, které kulhá v rozpočtové podvýživě a v nejasné koncepci.
Školské reformy se nejspíše nedočkáme, ani kdyby zítra začala. Televize veřejné služby je však nástroj, který lze v určitých segmentech měnit v řádů měsíců. Ty změny mohou být účinnou oporou vzdělávání v potřebných směrech. Pokud ovšem bude mít jasné zadání a novou strukturu interaktivní nabídky. Zkrátka novou roli, opřenou o dobrou, srozumitelnou a nezpochybnitelnou vizi.
Zásadní otázkou ale je, kdo má takové zadání trvalé opory připravit? Televize sama? V době, kdy ulice bojuje o její další přežití? Politická reprezentace? Současné zkušenosti s formulací nového zadání pro resort kultury, ukazují, že nedávno vydaný text zvaný „Státní kulturní politika“, podepsaný ministrem kultury, je opětně jen rétorikou tupé bezobsahovosti.
Nové zadání pro média veřejné služby je potřebné a musí se zrodit nezávisle. Mělo by vzejít ze zkušeného a nezávislého odborného dialogu. Nepřijde z ulice, ale ulice a náměstí po něm mohou volat. Až jej nějaká osvícená skupina hlav pomazaných zformuluje a veřejně obhájí, tak se mu v širokém veřejném prostoru můžeme učit naslouchat.
Seifertovsky řečeno: Nerozdávejme svobodu národa jako svatební koláč. Náš klasik a nobelista, jenž dožil své poslední roky střežen tajnou bezpečností, vepsal do své sbírky samizdatově šířené počátkem 70. let 20. století tato slova:
Mor dosud zuří a lékaři dávají nemoci patrně jiná jména.
Aby nevznikla panika.
Je to stále táž smrt, nic jiného a je tak nakažlivá, že ji neunikne nikdo.
Chybí nám kulturní zadání, nikoli nový akční politický program. Jeho kvalita bude výrazem politické reflexe této doby. Přesto volejme a doufejme a mrzněme na ulicích. Vánoce se blíží. Ptejme se, zda bude obrazovka u stromečku svítit, nebo skomírat, jako tenkrát…
Autor je dokumentarista se čtyřicetiletou praxí a koordinátorem snímku CHAOS o televizní krizi přelomu tisíciletí. Podílel se na něm s režiséry: Alice Nellis, Miroslav Janek, Roman Vávra, Jiří Chlumský, Petr Nikolaev a Milan Tomsa