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Nicki Minaj by mohla být mluvčí Bílého domu. Trump připustil nápad, který vyvolal rozruch

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Americký prezident Donald Trump připustil, že by zvážil nápad obsadit rapperku Nicki Minaj do funkce tiskové mluvčí Bílého domu. Reagoval na otázku moderátora Bennyho Johnsona poté, co zpěvačka opakovaně veřejně podpořila jeho politiku. Spekulace posílil také žertovný příspěvek šéfa komunikace Bílého domu. Žádné oficiální jmenování však oznámeno nebylo.
Nicki Minaj by mohla být mluvčí Bílého domu.

Nicki Minaj by mohla být mluvčí Bílého domu.

Zdroj: Wikimedia Commons
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.11.2026 15:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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