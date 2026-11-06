Nicki Minaj by mohla být mluvčí Bílého domu. Trump připustil nápad, který vyvolal rozruch

Nicki Minaj je dlouhodobě známá především jako úspěšná rapperka, v posledních týdnech ale poutá pozornost také svým politickým vystupováním. Zpěvačka se objevila po boku amerického prezidenta Donalda Trumpa a veřejně vyjádřila podporu jeho administrativě. Následně se začalo mluvit o tom, zda by mohla získat dokonce práci v Bílém domě. Nápad se objevil nejprve v příspěvku šéfa prezidentské komunikace a později na něj reagoval samotný Trump. Jeho odpověď přitáhla pozornost zahraničních médií. Z několika veřejných výroků ale zatím nelze vyvozovat konkrétní personální změnu.
Trump dostal otázku na místo tiskové mluvčí
Moderátor Benny Johnson se prezidenta zeptal, zda by Nicki Minaj mohla zastávat funkci tiskové mluvčí Bílého domu. Trump připustil, že o takovém nápadu bude přemýšlet. V rozhovoru ale nepředstavil žádné podmínky, termín ani konkrétní nabídku zpěvačce. Žertovně přitom reagoval také na možnost, že by stejnou práci mohl vykonávat samotný moderátor. Z jeho odpovědi proto není možné určit, zda šlo o vážně míněnou úvahu, nebo pouze odlehčenou reakci. Veřejné spekulace však tímto rozhovorem získaly další impuls.
Několik dní předtím zveřejnil ředitel komunikace Bílého domu Steven Cheung video z letadla Air Force One. V záběrech Nicki Minaj vysvětlovala, proč prezidenta podporuje a proč oceňuje jeho podnikatelskou minulost. Cheung k příspěvku připojil narážku, že se možná našla nová tisková mluvčí. Poznámka se objevila v době, kdy byla tato funkce ve Spojených státech předmětem personálních změn. Část médií ji proto převzala jako námět na možné další obsazení úřadu. Cheungovo vyjádření však samo o sobě nebylo oznámením o jmenování.
Zpěvačka se objevila na Trumpově vystoupení
Nicki Minaj se s Trumpem objevila také na politickém shromáždění v Michiganu na konci října. Prezident ji před publikem přivítal a věnoval jí několik osobních poznámek. Zpěvačka pak sama promluvila o svých politických postojích a podpoře prezidenta. Její vystoupení vyvolalo rozdílné reakce fanoušků i komentátorů. Minaj tak přitáhla pozornost nejen hudebních rubrik, ale také médií sledujících dění v americké politice. Samotná účast na shromáždění však ještě není dokladem toho, že by jí administrativa nabídla funkci.
Tisková mluvčí Bílého domu pravidelně vystupuje před novináři a vysvětluje stanoviska prezidentské administrativy. Jde o práci odlišnou od vystupování na hudebním pódiu nebo vedení účtů na sociálních sítích. Zveřejněná vyjádření se přitom vůbec nezabývala tím, zda by zpěvačka měla o takovou roli zájem. Nezazněl ani plán jejího případného nástupu. Dokud Bílý dům nevydá oficiální personální oznámení, zůstane její jméno pouze součástí veřejné debaty. Pro Nicki Minaj je však už samotná spekulace další výraznou epizodou jejího stále viditelnějšího politického angažmá.
tyla.com, nme.com, parade.com, rollcall.com