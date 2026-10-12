Chci, aby Jihlava rostla. Poroste tak kraj i ostatní města, říká poslanec Schrek

Vy sám jste ve volbách uspěl třetí rok po sobě. Tentokrát ale slaví úspěch i strana Tým pro Jihlavu, za kterou jste kandidoval. Pocity jsou tedy zcela jiné než po krajských a parlamentních volbách, je to tak?
Určitě, ten úspěch je teď oboustranný. Já jsem rád, že uspěl především tým, byla to naše strategie a myslím, že jsme v předvolební kampani dostatečně prezentovali, že do voleb jdeme jako tým. Chtěli jsme získat podporu jako politická síla třech stran, ze kterých jsme to poskládali, a vyplatilo se to. Ten počet hlasů, který mám, v osobní rovině potěší, ale největší radost mám tentokrát z týmu. Já jsem tím, kdo za panem primátorem pevně stojí už řadu let a v Jihlavě to byl vždy můj kandidát číslo jedna. Za mě spokojenost.
Vy jste si v posledním týdnu také zahrál na kytaru, užíval jste si volební kampaň?
Já jsem se snažil v rámci možností. S prací v Praze to tak jednoduché není, ale snažil jsem se tomu věnovat všechny volné chvíle a díky tomu, že jsme tento týden měli poslanecký a nebyla sněmovna, jsem mohl hrát na kytaru před autobusem na náměstí a já jsem ti to tam užil. Je to něco, co ke mně patří a všem se to líbilo, to je pro mě důležité. Chodí za mnou lidi, že mě viděli hrát na náměstí. Když někdo dělá tu kampaň autenticky, tak to lidé vycítí a co jiného než kytara nebo bubny ke mně patří?
Sám jste kandidoval na dvanáctém místě, nebylo to riskantní, že byste mohl skončit mimo zastupitelstvo?
Trošku možná ano, ale v primárkách jsem cítil, že je potřeba podpořit nové lidi, pustit je před sebe. Takové to, jak se říká, já všechny podporuji, ale stojí za mnou, tak to nefunguje. Postavil jsem se na pozici, která byla možná hraniční, to uznávám. Ale nebylo to poprvé, už jsem několikrát byl kolem desátého místa, a vždycky to vyšlo. A letos to vyšlo s velkou rezervou, takže výsledek dobrý.
Zdáte se mi zbytečně skromný, skočil jste přeci až na druhé místo.
U lidí, kteří politiku dělají a jsou trošku známí, se to asi předpokládá. Nedávám tomu velký význam, i když z toho mám radost.
Pro Jihlavu bude jistě přínos, že máte kontakty v poslanecké sněmovně i na hejtmanství, vidíte to podobně?
To určitě. Já jsem dlouhodobý kritik kumulovaných uvolněných funkcí a jsem přesvědčen, že to zdaleka nepřináší ten efekt, kterým se to občas snaží někteří zdůvodnit. Práce v politice se má dělat na full time, ale neuvolněná pozice krajského nebo městského zastupitele, kde si člověk se zkušenostmi načtete materiál za čtyři pět hodin je velmi lehce zvládnutelná. Ale potom ta komunikace a podpora vedení města při vyjednávání na ministerstvech, i když jsem v opozici, je úplně někde jinde. Já chci, aby Jihlava rostla dál, s tím poroste celý kraj i ostatní města.
Se sedmatřiceti procenty má Tým pro Jihlavu velký výběr, jak poskládat koalici. Vy jste s hnutím ANO na krajské úrovni často ve sporu, budete nějak prosazovat konec dosavadní spolupráce ve vedení města?
Já jsem nebyl příznivcem ani současné koalice, to se všeobecně víc. Ale dodávám, že odpovědnost za to nese lídr a první volení zástupci. Ti se musí dohodnout, jak budou postupovat. My o tom hlasujeme a já si za svým hlasem vždy stojím, budu prosazovat pokud možno demokratickou koalici. Ale není to na mě, já z dvanáctého místa budu mít jeden hlas, bude to na vedení naší koalice. S tímto počtem mandátů jsme ale schopni uvažovat tak, abych tentokrát byl třeba i já spokojený (úsměv).