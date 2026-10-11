Lídr Starostů Petr Kabátek by se chtěl dostat do vedení Jihlavy

Lídr Starostů Petr Kabátek by se chtěl dostat do vedení JihlavyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Lídr Starostů Petr Kabátek by se chtěl dostat do vedení JihlavyZdroj: Daniela Drozdová
Článek byl publikován 11.10.2026 12:08
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Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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