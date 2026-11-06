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Vzpomínky na mistra světa z roku 1980 Alana Jonese

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Zemřel největší australský automobilový závodník světa Alan Jones. Mistr světa královny motorsportu z roku 1980 odešel po krátké nemoci ve věku 80 let 5. 11. 2026.
Jones_Klemm

Jones_Klemm

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 06.11.2026 14:59

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