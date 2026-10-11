Bývalá primátorka Karolína Koubová vylučuje vytvoření koalice s ANO a SPD

Výsledky zatím vypadají pozitivně, do zastupitelstva byste se podle všeho mohli dostat.
Určitě se dostaneme, máme přes devět procent, vypadá to hezky a je to i více, než jsme měli minule. Když to přesáhne desítku, budeme rádi, ale jsme v půlce, nic není jisté, jen to zatím vypadá hezky (úsměv). (Strana nakonec získala 8,29 procent, což stačilo na tři křesla, pozn. aut.)
Kampaň Pirátů se letos hodně zaměřila na sociální sítě, vidíte to zpětně jako správný krok?
Jeli jsme na sítích, ale také jsme byli každý týden dvakrát třikrát mezi lidmi. Za mě to byl rozumný poměr. Neměli jsme tolik financí na to, abychom byli více vidět, ale nahradili jsme to tím, že jsme chodili ven, hodně mluvili s občany, a to bych neměnila.
Letos v zastupitelstvu skončí Marek Hovorka, který se rozhodl z časových důvodů už nekandidovat. Jak velká je to pro vás ztráta?
Zatím to vidět není, ale projeví se to. Marek je ztráta v tom, že má přehled o světě a vnáší do diskuzí i do konfliktů svůj pohled, umí to hezky začistit, má nadhled a to pro nás ztráta bude. Ale jsme v kontaktu, stále si píšeme, diskutujeme a nepřicházíme o něj úplně.
Piráti byli v zastupitelstvu velmi hlasitou opozicí…
Děkuji, že to říkáte (smích).
…plánujete v této roli zůstat, nebo byste se radši vrátila do nejužšího vedení města, do koalice?
Pokud to bude dávat smysl, rádi půjdeme do koalice. Pokud půjde o něco, co umíme a podmínky nebudou takové, že bychom byli jen do počtu. Pro nás by bylo skvělé být v koalici proto, abychom nemuseli ty témata řešit jako opozice. To, že něco kritizujeme, neznamená, že jsme úplně proti, dáváme zlepšovací návrhy.
Ne každý to ale tak vidí.
Jasně, ale myslím si, že to je přesně to, co v opozici má zaznívat. Lidé vidí, co bychom dělali jinak být v koalici a obě role jsou pro nás možné.
Čtěte také: V Jihlavě vítězí tým primátora Ryšky. Voličům jsem opravdu vděčný, neskrývá dojetí
Otázka na případnou koalici je zřejmě zbytečná, přesto se zeptám, s kým rozhodně vládnout nechcete?
Je to pořád stejné, je to ANO, SPD a komunisti, kteří tam tedy v tuto chvíli nejsou.
Počítám, že ani na post primátorky se vracet nechcete, je to tak?
Já to nepotřebuji znova. Moje ambice do těchto voleb ani taková nebyla. Budu ráda pracovat na projektech jako náměstkyně, uvolněná zastupitelka nebo člověk se zkušenostmi, ale moje ambice nebyla mít po volbách nějakou funkci.