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Bývalá primátorka Karolína Koubová vylučuje vytvoření koalice s ANO a SPD

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Bývalá primátorka Karolína Koubová šla do letošních voleb jako jednička společné kandidátky Pirátů a Fóra Jihlava s podporou Zelených. V době, kdy do volebního štábu zavítala Jihlavská Drbna, panovala skvělá nálada, strana měla přes devět procent a stále rostla.
Bývalá primátorka Karolína Koubová vylučuje vytvoření koalice s ANO a SPD

Bývalá primátorka Karolína Koubová vylučuje vytvoření koalice s ANO a SPD

Zdroj: Daniela Drozdová
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 13:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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