VIDEO: Jihlaváci debatují nad demolicí restaurace. Jedna velká nostalgie, vzpomíná Petra

VIDEO: Jihlaváci debatují nad demolicí restaurace. Jedna velká nostalgie, vzpomíná PetraPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
VIDEO: Jihlaváci debatují nad demolicí restaurace. Jedna velká nostalgie, vzpomíná PetraZdroj: Martin Singr
Článek byl publikován 02.10.2026 15:23
Jihlavský plavecký klub letos slaví osmdesát let od roku, kdy se ve městě začalo závodně plavat. Plavci...
Na problémy si „zadělal“ řidič, který usedl za volant pod vlivem alkoholu, boural a pak od nehody utekl. K...
Je před námi první říjnový víkend, který nabídne mnoho zajímavých, nejen kulturních událostí. Jako každý...
Padesátitisícová škoda vznikla v důsledku vandalství, k němuž došlo v centru Jihlavy 21. srpna odpoledne....
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
- Rodáci z Vysočiny: Pan Tau, Bobule, Hospoda. V jaké roli máte Lubomíra Lipského nejraději?
- 80 let závodního plavání v Jihlavě: Na začátku nebyla ani požární nádrž na trénink
- Zdrogovaný řidič na Jihlavsku utekl od nehody. Byl agresivní vůči policii i hasičům
- Tipy na víkend: Zájemcům se otevřou ateliéry. Do Jihlavy přijede houslista Svěcený