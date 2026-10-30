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Světla v oknech, společný vzkaz. Nedělní Noc světel podpoří svobodná média

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Noc světel za svobodná média. Tak zní akce, která se bude konat po celé zemi, a to neděli 1. listopadu v čase mezi 18. a 20. hodinou. Lidé, kteří chtějí podpořit svobodná a nezávislá média, se k akci v daném čase připojí tak, že rozsvítí světlo a jeho fotku pak nasdílí s připojeným hashtagem.
Světla v oknech, společný vzkaz. Nedělní Noc světel podpoří svobodná média

Světla v oknech, společný vzkaz. Nedělní Noc světel podpoří svobodná média

Zdroj: Pexels
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 30.10.2026 16:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

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