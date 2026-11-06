Nechvalně proslulý provokatér z Clashe dostal 14 měsíců vězení. Soudce vyzval na souboj

Rozsudek není pravomocný. Šestačtyřicetiletý Maxa, známý i jako nebinární Míša se k verdiktu nevyjádřil. Vyhlášení rozsudku se neobešlo bez vulgarit a provokací. Ještě během odůvodňování rozsudku obžalovaný oznámil soudci, že odchází. Soudce i poškozeného policistu ještě před odchodem ze soudní síně vyzval na souboj v kleci. Při odchodu pak doslova prohlásil:
„Jdu do p.či.“
Michal Maxa sám sebe označuje za nebinární osobu. Střídavě vystupuje jako muž, jindy jako žena. Současná identita je už asi pátá v pořadí. Před soud se dostal kvůli pomluvě. Po městě jezdil vozidlem, na kterém měl umístěnou fotografii policisty, který ho loni kontroloval. Obžalovaný nebyl spokojen s průběhem kontroly, a tak si usmyslel, že je policista pod vlivem návykové látky, a začal ho dehonestovat na sociálních sítích i na veřejnosti.
„Z chování policisty jsem usoudil, že je divný. Proto jsem zapnul video. Necítím vinu, ničeho nelituji. Myslím, že jsem udělal správně, že jsem to oznámil. Takoví policisté by mezi námi být neměli,“ hájil už dříve obžalovaný své chování. Tvrdí, že policisté se proti němu spikli a pomstili se mu zmanipulováním testů na drogy. Loni v listopadu ho totiž během jednoho dne zkontrolovala hlídka hned dvakrát a pokaždé měl pozitivní test. On ale podle svých slov návykové látky nikdy neužil.
Michal Maxa u soudu
Pětadvacet minut četl v létě při zahájení hlavního líčení žalobce dlouhý seznam, ve kterém líčil, jakým způsobem obžalovaný pomlouval na sociálních sítích poškozeného policistu, o němž tvrdil, že měl pozitivní test na kokain. Na profilu Nespokojený občan obžalovaný tvrdil, že policistu oznámil vnitřní kontrole. Mluvil o tom, že mezi ním a policistou zuří válka kvůli jeho kontrole. Opakovaně vystupoval v centru Plzně se svou dodávkou.
„Na autě měl vylepené tři fotky zachycující portrét poškozeného policisty s nápisem kokain. Vyvolávalo to dojem, že policista je uživatel kokainu. To není pravda. Byl testován na drogy s výsledkem negativním. Byl negativní i na alkohol,“ uvedl u soudu žalobce.
Druhým žalovaným skutkem bylo napadení souseda pepřovým sprejem.
„Nadával mě, řval, že mě zabije. Bylo to před barákem. Nechtěl jsem ho napadnout, nehonil jsem ho autem, jak tvrdí mnozí. Zaparkoval jsem auto, vylezl jsem ven. Pořád na mě křičel. Vytáhl jsem pepřák, vystříkal jsem ho na něj,“ popsal své jednání u soudu obžalovaný. Zároveň dodal, že se cítí nevinen v obou bodech obžaloby. Tohoto jednání se dopustil v době, kdy byl odsouzen za vydírání.
Obžalovaný má přes dvacet záznamů v trestním rejstříku. V roce 2020 byl i ve vězení. Sám uvedl, že má spoustu přestupkových řízení, dluhy i exekuce. Jiné trestní stíhání proti němu ale aktuálně není vedeno. Dlouhodobě se léčí s psychickými problémy.
Provokatér řádil v centru Plzně
Obžalovaný při svých vystoupeních na plzeňském náměstí Republiky nebo v sadech Pětatřicátníků mnohokrát obtěžoval okolí pouštěním hlasité hudby ze zaparkovaného vozidla ozdobeného vulgárními a hanlivými nápisy. Takto proti němu při jedné takové produkci zasáhli policisté například na konci ledna. S baseballovou pálkou v ruce a maskou na obličeji pouštěl hlasitou hudbu z reproduktorů, tančil na střeše svého nastartovaného auta a odmítal slézt dolů. Stejné jednání už několikrát předvedl i v centru Prahy. Policie jeho činnost prověřuje. Je podezřelý ze spáchání přestupků na úseku občanského soužití, veřejného pořádku i dopravy.
Nespokojený občan Michal Maxa zápasil v organizaci Clash of the Stars (nyní již pouze Clash MMA) na galavečeru, který se konal 6. června 2026 v Ostravar Aréně. Nastoupil proti Danielu „Daaanek“ Holomkovému, kterého v kleci porazil. Jeho účast provázela velká kontroverze a výrazný zájem na sociálních sítích. Po vítězném duelu následovaly divoké oslavy přímo v kleci.