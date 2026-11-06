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Nechvalně proslulý provokatér z Clashe dostal 14 měsíců vězení. Soudce vyzval na souboj

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Nechvalně proslulý provokatér a kontroverzní zápasník organizace Clash MMA Michal Maxa, známý také jako Nespokojený občan, byl odsouzen ke 14 měsícům vězení. Nepodmíněný trest mu plzeňský městský soud uložil za výtržnictví a pomluvy, kterých se dlouhodobě dopouštěl na adresu jednoho policisty.
Nechvalně proslulý provokatér z Clashe dostal 14 měsíců vězení. Soudce vyzval na souboj

Nechvalně proslulý provokatér z Clashe dostal 14 měsíců vězení. Soudce vyzval na souboj

Zdroj: Richard Beneš
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.11.2026 16:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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