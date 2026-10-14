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ROZHOVOR: Lezení mě neskutečně naplňuje, říká úspěšná Barbora Bernardová z Jihlavy

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Barbora Bernardová ze Štoků patří v lezení na obtížnost a boulderingu mezi nejlepší Češky. Svůj sport nepovažuje za nebezpečný, i když už se jí stalo, že padala z výšky dvanácti metrů. „Smířila jsem se s tím, že spadnu,“ vzpomíná, na co tehdy pomyslela, v rozhovoru pro Jihlavskou Drbnu.
ROZHOVOR: Lezení mě neskutečně naplňuje, říká úspěšná Barbora Bernardová z Jihlavy

ROZHOVOR: Lezení mě neskutečně naplňuje, říká úspěšná Barbora Bernardová z Jihlavy

Zdroj: Poskytla Barbora Bernardová
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 14.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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