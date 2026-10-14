ROZHOVOR: Lezení mě neskutečně naplňuje, říká úspěšná Barbora Bernardová z Jihlavy

Barbora Bernardová
Dvacetiletá dívka ze Štoků studuje Přírodovědeckou fakultu na Masarykově univerzitě. V lezení na obtížnost a boulderingu za HK Jihlava patří k nejlepším v Evropě, jejími zájmy jsou další sporty jako běh, posilování, plavání nebo ping pong, čtení, televizní seriály a občas i videohry.
Máte za sebou úspěšné závodní období, můžete vyjmenovat výsledky za poslední dobu? Jakého z nich si nejvíce ceníte?
Nejvíce si cením prvního místa na Mezinárodním horolezeckém filmovém festivalu v Teplicích nad Metují, který měl ze všech závodů nejmenší hodnotu, ale já jsem si ho nejvíce užila. Dále jsem získala druhé místo na mistrovství České republiky mládeže v lezení na obtížnost a první místo na mistrovství České republiky v boulderingu jak v mládeži U21, tak v ženách. Cením si také pátého místa na Mistrovství Evropy mládeže v lezení na obtížnost, prvního místa v závodě ČP v Ústí nad Labem v U21 i v ženách a stejné pozice v sérii závodů ČP, také v U21 i v ženách a zmínila bych ještě třetí místo v sérii závodu ČP v boulderingu v U21 i v ženách.
Zmíníte i nějaké úspěchy z minulých let?
Určitě bych vybrala první místa na Mistrovství Evropy mládeže v lezení na obtížnost, v Evropském poháru v lezení na obtížnost i v boulderingu a v Mistrovství České republiky mládeže v lezení na obtížnost i v boulderingu. Cenné bylo také čtvrté místo na Mistrovství světa v lezení na obtížnost.
Jak jste se k lezení na obtížnost a boulderingu dostala?
Na lezeckou stěnu mě poprvé přivedli rodiče, chodila jsem do kroužku lezení k Daně Kotlíkové, se kterou doteď trénuji. Ze začátku jsem lezla pouze na obtížnosti, protože to byla jediná stěna, co v Jihlavě byla. Jakmile se však v Jihlavě postavila boulderovka, tak jsem pomalu začala přecházet i na bouldering.
Jaký je vlastně rozdíl v lezení na obtížnost a boulderingu? A kterou z disciplín máte radši?
Zásadní rozdíl je v tom, že v lezení na obtížnost se leze s lanem. V boulderingu se leze maximálně do čtyř metrů a máme pod sebou dopadiště, to jsou takové matrace. Dále se to také hodně liší ve stylu lezení. Na obtížnosti je potřeba zejména síla a vytrvalost. Je to sekvence zhruba čtyřiceti kroků a v závodě máme na celou cestu pouze jeden pokus. Bouldering mi celkově přijde mnohem komplexnější, zároveň ale máme na závodech více pokusů a je to mnohem míň stresovější. Myslím, že nedokážu říct, kterou z disciplín mám radši. Obě dvě mají něco do sebe.
Jsou vůbec v Jihlavě lezecké stěny? Měla jste vždy kde trénovat, nebo se situace v tomto směru průběžně mění?
V Jihlavě jsem začínala na lezecké stěně v bývalém Motorpalu. Myslím si, že pro začátek to stačilo. Poté se postavila boulderingová stěna na Točně v Jihlavě a začala jsem chodit tam. K tomu jsme jezdili tak dvakrát týdně trénovat do Brna. V patnácti jsem odešla do Brna na sportovní gymnázium a začala jsem trénovat více na stěnách v Brně, kde jsou skvělé podmínky pro trénink na Hudy stěně. V Jihlavě se rozhodně lezecké podmínky zlepšují, vždy když dojedu domů, tak chodím trénovat na bouldrovku na Točně a musím říct, že mě tamní bouldery vždy mile překvapí.
Čím přesně? Neustále se zlepšují, nebo v Brně tak trochu zapomenete, jaké to je v Jihlavě?
Když jsem odcházela do Brna, v Jihlavě se lezlo většinou na starších chytech. Na Točně v Jihlavě se dostavila nová část, kde jsou novější a modernější bouldery s novými a moderními chyty. Sice jsem zvyklá na větší boulderovky, ale pokaždé, když dojedu do Jihlavy, tak jsem schopná odtrénovat plnohodnotný trénink.
Občas se mi stane, že hůře dopadnu, ale nikdy se mi ještě nestalo nic vážného. Pokud se člověk naučí padat a ví, kdy už je něco opravdu nebezpečné, tak to riziko zranění je rozhodně menší. Barbora Bernardová
— sportovní lezkyně a boulderistka
Při boulderingu nejste jištěná lanem, vnímáte tento sport jako nebezpečný?
Při boulderingu je určitě nějaké riziko zranění, stejně tak, jako u většiny sportů. Občas se mi stane, že hůře dopadnu, ale nikdy se mi ještě nestalo nic vážného. Pokud se člověk naučí padat a ví, kdy už je něco opravdu nebezpečné, tak to riziko zranění je rozhodně menší.
Stalo se, že jste měla někdy na stěně opravdu strach a pokud ano, prozradíte, co se stalo?
Párkrát se mi stalo, že jsem byla na skalách a byl tam velký odlez od jištění, a tedy hrozil i docela nebezpečný pád. Zatím ale moje nejhorší zkušenost byla, když jsem spadla z asi dvanácti metrů na lezecké stěně skoro až na zem. Od té doby mám občas strach i při normálním lezení, kdy mi žádné nebezpečí nehrozí.
Povíte nám více o tom, jak to bylo s pádem z dvanácti metrů? Co se v té výšce stalo, co vám běželo hlavou při pádu a co vás nakonec zachránilo těsně nad zemí?
Byl to normální trénink na umělé lezecké stěně uvnitř. Lezla jsem na prvním, kdy lezec není zajištěn nahoře a během cesty cvaká lano do expresek, a já jsem si jednu expresku, už skoro nahoře, dost nadlezla a chtěla jsem cvakat až tu poslední. Nabrala jsem si dost lana, ale v ten moment mi ujela noha. Problém byl v tom, že jsem měla dost velký průvěs a dvě necvaknuté presky, jistič nedokázal zareagovat dost rychle a lano mu projelo přes jistítko. Naštěstí jistič na poslední chvíli pád zabrzdil. Sice jsem dopadla až na zem, ale ne v tak velké rychlosti a byla jsem úplně v pořádku. Jen docela otřesená. Je pro mě těžké si vzpomenout, co se mi vlastně odehrávalo v hlavě, jen jsem se smířila s tím, že spadnu.
Máte stupnici obtížnosti jako horolezci? A pokud ano, jak těžké lezení zvládáte?
V lezení máme více typů stupnic obtížnosti. Já se nejvíce orientuji ve Francouzské stupnici (3-9c) s tím, že 9c je světová špička. Já se pohybuju kolem 8a a 8b, takže mám ještě co dohánět.
Jak jste na tom v porovnání se svými vrstevnicemi ze zahraničí? Jsou na podobné úrovni?
Holky na špičce v mém věku se pohybují kolem 8c a 9a na skalách. Já nejsem úplně skalní lezec a na umělé stěně se to nedá tolik porovnávat. Jsou určitě pár levelů nade mnou a určitě bych se na ten level chtěla do budoucna dostat. Nevidím to jako nereálný cíl.
Jak se daří skloubit lezení a školní povinnosti?
Studuji Matematickou biomedicínu, což je poměrně náročný obor. Ve škole nemusím trávit tolik času, ale máme spoustu práce na doma. Máme předměty jako programování a matematika, které se člověk prostě nenaučí jenom tím, že bude chodit do školy. Většinou musím ještě spoustu hodin doma věnovat učení. A i když se škole věnuji poměrně dost, tak mám někdy problém rozumět a vše stíhat. Někdy si musím vybrat, jestli lezení nebo škola. Můj výběr je většinou jasný: lezení.
Takže svůj čas dělíte jen mezi školu a trénink?
Musím se věnovat ještě brigádě, kam chodím trénovat malé děti. Na brigádu chodím třikrát do týdne a jsem vděčná, že se to dá nějak skloubit s tréninkem. Baví mě vidět někoho opravdu nadšeného do lezení. Umožňuje mi to předávat moje zkušenosti dále. Na brigádu si chodím i něco přivydělat, i když jsem v reprezentaci, musím si závody v zahraničí sama platit (ubytování i dopravu). Závody se proplácí, jen když se dostanu do finále.
Máte vůbec ještě čas na záliby?
Naštěstí mi zbývá nějaký volný čas, který trávím s rodinou, přítelem nebo kamarády. A když už je tady ten den, kdy jsem opravdu sama a nemám co na práci, tak si ráda čtu a nebo koukám na seriály. Ráda také dělám i jiné sporty, jako například běhání, plavání a posilování.
Závěrem bych se chtěl zeptat na ambice do budoucna? Chtěla byste se jednou věnovat lezení profesionálně?
Rozhodně mám v plánu v lezení pokračovat i do budoucna. Chtěla bych se tomu jednou věnovat profesionálně, protože mě to neskutečně naplňuje. Mám v plánu se více věnovat skalnímu lezení a přelézt nějaké těžké obtížnosti. Rozhodně bych chtěla dosahovat na dobré umístění na světových pohárech jak v lezení na obtížnost tak v boulderingu.