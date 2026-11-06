Zrádci: Petr s Barnabášem odhalili identitu zrádkyň a nestačili se divit. Herdekbaba Dáša, věrní jsou podle nich v háji

Zrádci 2026 - 8. díl, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 2026 - 8. díl, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 2026 - 8. díl, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 2026 - 8. díl, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 2026 - 8. díl, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 2026 - 8. díl, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 2026 - 8. díl, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 2026 - 8. díl, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 2026 - 8. díl, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 2026 - 8. díl, FOTO: distr. FTV Prima
Osmý díl Zrádců se stal osudným hned dvěma výrazným hráčům. Soutěžící Petr po fatální chybě u kulatého stolu zamířil do vyhnanství a Barnabáše dostihla vražda během vlakové mise. Až za branami Křivoklátu ale oba v bonusových materiálech zjistili, kdo celou dobu tahá za nitky. A nejvíc je zaskočila „nejvěrnější z věrných“ Dáša. Osudová chyba po správném tipu
U kulatého stolu měl Petr všechno ve svých rukou. Přímo ukázal na Annelie a režisér Markus Krug v zákulisí slavil, že věrní konečně našli správný cíl. Kolem Annelie bylo navíc pořádné dusno, protože podle tvůrců začala nečekaně používat argumenty z komunikace se štábem a vysloužila si za to hněv produkce. Následovala ale fatální chyba ze strany Petra. Zničehonic se opřel do nevinné Zdíši a k Annelie pronesl poznámku, že by dokázala zahrát leda tak miminko v kočárku.
Hradní pán Vojtěch Kotek tehdy musel nasadit kamennou tvář, aby nedal najevo, jak moc přísná mu ta slova přijdou. Petr útokem na Zdíšu zpečetil svůj vlastní konec a režie už jen bezmocně sledovala, jak se jeden z nejvýraznějších soutěžících posílá sám domů.
Až venku z hradu pochopil, jak moc se v odhadu spletl. Záběry ze zákulisí pro prima+ ukazují jeho okamžitou reakci.
„Byl jsem si jí jistý. Ona to přitom myslela dobře a měla o mě strach. Klobouk dolů před ní, smekám,“ vysvětlil vyřazený účastník s omluvou pro Zdíšu. Dodal k tomu, že by si teď velmi přál, aby ostatní věrní konečně šli po Annelie. Herdekbaba Daška a marné naděje
Mnohem větší šok pro něj ale znamenalo odhalení druhé zrádkyně. Nenápadnou Dášu z ničeho nepodezříval a před její strategií nedokázal skrýt obdiv.
„Dáša je pro mě fascinující. Podle mě nemá nikdo šanci na to přijít, pokud se nestane něco zásadního,“ zhodnotil její šance na celkovou výhru.
Zároveň přiznal, že jí temnou roli vlastně přeje a necítí k ní žádnou zášť.
„Herdekbaba Daška, tu mám hrozně rád. Vůbec mi nevadí, že je zrádce, přeju jí to,“ usmíval se po svém konci ve hře. Prach ve vlaku a rychlý konec
Dalším vyřazeným se stal Barnabáš. Jeho osud zpečetily dřevěné bedny ve vlaku, kde ho zrádkyně nechaly o samotě zavraždit. Samotná záchranná mise přitom filmařům přinesla horké chvíle. Kvůli financím a logistice se akce s vlakem rušila tak často, že šlo o naprostý rekord celé série.
Průvodčí hráli hollywoodští kaskadéři a nechyběly ani výbuchy u trati. I přes dramatické kulisy se ale ten nejsmutnější moment odehrál v tichosti. O konci svého partnera Barnabáše se Štefan dozvěděl úplně mimo záběr kamer, hned v první vlakové chodbičce.
Sám Barnabáš konec nebral tragicky.
„Nelituju ničeho. Byla to skvělá příležitost, úžasné dobrodružství a ještě k tomu být tady s mým přítelem, to bylo skvělé,“ ohlédl se za působením v reality show.
Věrní nemají podle vyřazených šanci
Po vypadnutí si Barnabáš myslel, jak silnou má intuici. Když ale uviděl skutečnou identitu obou zrádkyň, rychle změnil názor. Ani on nečekal, kdo se za maskami celou dobu skrývá. U Annelie už sice tušil problém, ale druhá žena mu vyrazila dech.
„Dášu jsem nepodezříval vůbec, ty kráso. U Annelie už si to lidé začínají myslet z toho, jak se rozbrečela kvůli Kryštofovi, tam jsem podezření měl. Dáša je ale největší šok. Věrní jsou pěkně v háji,“ nebral si servítky překvapený soutěžící.
Osmý díl
měl premiéru 4. listopadu na platformě prima+ a televizní diváci ho uvidí v neděli 8. listopadu na obrazovkách Primy. Zrádců Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (FTV Prima, Zrádci).