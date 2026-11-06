Prachař kvůli roli přibral patnáct kilo. V novince Oneplay zamotá život hned třem ženám

Novinku představil slavnostní večer v pražském kině Aero 3. listopadu. Režie se ujala Tereza Kopáčová a scénář napsali Jakub Votýpka s Irenou Nadažy. Příběh je volně inspirovaný několika skutečnými případy romantických podvodů, nejde ale o dokumentární rekonstrukci jediné konkrétní kauzy. Tvůrci se soustředí také na ženy, které manipulátor zasáhne, a na následky jejich zkušenosti. Ohlášená série tak nestojí pouze na otázce, jak přesvědčivě dokáže hlavní postava lhát.
Řeznice, pošťačka a brigádnice uvěří stejnému muži
Milan Bareš vstupuje do života řeznice Táni, pošťačky Lídy a těhotné brigádnice Mirky. Každá má vlastní životní okolnosti, spojuje je však naděje, že našla člověka, s nímž může počítat do budoucna. Bareš umí naslouchat a nabídnout právě takovou pozornost, která mu pomůže získat důvěru. Jeho sliby se přitom postupně mění v nástroj, jímž si přivlastňuje vliv nad životy druhých. Romantické očekávání se proto stává začátkem dramatu, nikoli potvrzením bezpečného vztahu.
Ženské hlavní role ztvárňují Nataša Bednářová, Jindřiška Dudziaková a Petra Hřebíčková. Jejich postavy nemají sloužit jen jako kulisa pro Prachařova podvodníka. Oznámený námět počítá s jejich vlastními příběhy i s hledáním cesty z toho, co jim společný muž způsobil. Tím se pozornost posouvá od jeho obratnosti k tomu, jak ztráta důvěry zasáhne konkrétní životy. Každá ze tří hlavních ženských postav přitom přichází z jiného prostředí a má vlastní představu o společné budoucnosti.
Nenápadnost má být součástí jeho přesvědčivosti
Prachařův hrdina nemá na první pohled působit jako nebezpečný člověk. Kopáčová při popisu práce na postavě vysvětlila, že příliš zjevný podvodník by si důvěru žen sotva získal. Současně je Bareš podle jejího pojetí sebestředný a účelový a snaží se zvládat několik rozehraných situací zároveň. Výsledkem nemá být bezchybný stratég, kterému všechno dokonale vychází. Právě vyvažování obyčejného vystupování a jeho skutečného jednání patřilo k úkolům jednotlivých scén.
Herec popsal dohodu s režisérkou tak, že nebude postavu zatěžovat dalšími výraznými hereckými prostředky. Chtěl v situacích působit přirozeně, protože sám Bareš své chování nevnímá jako něco špatného. Jde o Prachařovo vysvětlení role, nikoli o omluvu jednání skutečných pachatelů. Jeho fyzická proměna doplnila toto civilní pojetí, pozornost tedy nemá stát jen na změně váhy. Kopáčová s ním už spolupracovala na sérii Studna a při obsazování vycházela také z této zkušenosti.
Z romantického očekávání se postupně stává jiný příběh
Úvodní dojem má být odlišný od pozdějšího vývoje. V reportáži z premiéry Kopáčová přiblížila začátek jako prostředí žen, které si představují romantickou lásku, a upozornila, že se situace začne měnit už ve druhé epizodě. Série tak neoznamuje pouze hotového padoucha, před nímž má publikum hned od první chvíle jasný odstup. Pracuje s tím, že zdánlivě příjemné jednání může mít jiný účel. Jak konkrétně se tato proměna odehraje, mají ukázat jednotlivé díly.
Ředitel vývoje Michal Reitler popsal záměr propojit divácký příběh s tématem zneužité potřeby blízkosti. Kreativní producent Tomáš Hruška k tomu přidal přání, aby série přiblížila některé způsoby manipulace a jejich varovné signály. To jsou cíle tvůrců, jejichž naplnění bude možné posoudit až po zhlédnutí. Samotné sledování hraného seriálu nelze vydávat za záruku, že člověk rozpozná každý podvod ve vlastním životě. Příběh ovšem otevírá situace, které mají i skutečný společenský přesah.
Skutečné případy byly inspirací, ne hotovým scénářem
Při přípravě autoři podle oznámení spolupracovali také s odborníky, včetně lidí se zkušeností s vyšetřováním podobných kauz. Jejich podněty využili pro jednání podvodníka i pro vztahy, v nichž se důvěra postupně zneužívá. Taková spolupráce ale neznamená, že každá seriálová scéna musí být doslovným přepisem skutečné události. Jde o hranou dramatickou tvorbu s vlastními postavami. Bez dalšího doložení proto není namístě hledat za Milanem Barešem jednoho veřejně identifikovaného pachatele.
Že téma přesahuje obrazovku, dokládají také skutečná policejní varování před romantickými podvody. V internetovém prostředí se objevuje postup, při němž někdo nejprve buduje vztah a teprve později přidává žádosti o peníze či finanční pomoc. Zvláštní obezřetnost je namístě u člověka známého jen z online komunikace. Tento doložený způsob podvodu je samostatným kontextem, nikoli tvrzením o konkrétní předloze seriálu. Nelze ho automaticky přenést na všechny situace, které se objeví v jeho ději.
Další známé tváře doplní hlavní čtveřici
Vedle Prachaře a představitelek tří žen se v obsazení objeví Pavel Řezníček, Jakub Štáfek, Martina Preissová, Petr Buchta, Lucie Vondráčková, Barbora Lukešová či Ondřej Volejník. Série vznikla ve spolupráci s Beast Production producentky Martiny Stránské. Za kamerou stála Yvon Teysslerová, architektem byl Michal Býček a na dramaturgii pracovala Iva K. Jestřábová. Tvůrčí tým tak doplňuje obsazení, aniž by samotný seznam známých jmen předjímal kvalitu výsledku.
První díl Sériového manžela je na Oneplay ohlášený na pátek 13. listopadu 2026. Celkem jde o šest epizod a nové části mají následovat v týdenním pátečním rytmu. Datum začátku proto nelze chápat jako oznámení, že bude hned k dispozici celá série. Pro diváky, kteří chtějí sledovat vývoj všech tří vztahů průběžně, je podstatný právě tento způsob uvádění. Konkrétní dostupnost dalších dílů se bude řídit programem služby.
TV Nova / Oneplay – dodaná tisková zpráva Sériový manžel,4.11.2026
TV Nova/TN – rozhovory z premiéry Sériového manžela
Policie ČR – varování před romantickými podvody