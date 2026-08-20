Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Poklad z lékárničky: Heřmánek na bříško i kůži

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Heřmánek patří mezi vůbec nejznámější a nejpoužívanější léčivé rostliny na světě. Jeho drobné bílé květy se žlutým středem skrývají neobyčejnou sílu, která je však zároveň natolik jemná, že ji dobře snášejí i malé děti. Heřmánek je univerzálním pomocníkem, kterého se vyplatí mít v domácí lékárničce v podobě sušených květů, kvalitního čaje nebo esenciálního oleje.
Chamomile flowers floating in a glass of amber tea, white petals and yellow centers visible.

Chamomile flowers floating in a glass of amber tea, white petals and yellow centers visible.

Zdroj: Plné zdraví
Reklama
Další články z Plné zdraví
Zázvorový čaj: Kdy pomáhá a kdy může uškodit
Zázvorový čaj: Kdy pomáhá a kdy může uškodit
Pět tipů proti těhotenskému stresu aneb jak si zpříjemnit život s bříškem
Pět tipů proti těhotenskému stresu aneb jak si zpříjemnit život s bříškem

Je to tady. Zjistila jste, že čekáte miminko, a najednou máte pocit, že musíte zařídit tisíc věcí najednou?...

Domácí vývar: Proč na něj babičky nedaly dopustit
Domácí vývar: Proč na něj babičky nedaly dopustit

Když na nás v dětství lezla viróza nebo jsme se cítili vyčerpaní, babičky okamžitě postavily na plotnu...

Dítě nechce sportovat? Nehledejte talent, ale kroužek, kde si pohyb zamiluje. Jak na to? Radí odborník
Dítě nechce sportovat? Nehledejte talent, ale kroužek, kde si pohyb zamiluje. Jak na to? Radí odborník

„On prostě není sportovní typ.“ Tuto větu rodiče říkají překvapivě často. Jenže podle odborníků máte spíš...

Březová míza a kopřivový čaj: Přírodní očista
Březová míza a kopřivový čaj: Přírodní očista

Po zimním období se mnoho lidí potýká s únavou, zašedlou pletí a pocitem pomalého trávení. Místo extrémních...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Plné zdraví

Magazín zaměřený na to, jak pečovat o tělo i duši. Nabízí články o zdravé výživě, cvičení, prevenci nemocí a přírodních metodách podpory imunity. Nechybí ani rady pro duševní pohodu, tipy na relaxační techniky a inspirace pro aktivní životní styl. Vedle odborných informací tu najdete i praktické...

Všechny články tohoto autora →
Plné zdraví
Další články z kategorie Zdraví
Zobrazit více
Ženské centrumZdraví
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.