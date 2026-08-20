Za debut v UFC inkasoval Čepo 283 tisíc Kč. Daně, trenéři a manažeři si vezmou víc než polovinu odměny

Když Čepo v květnu 2026 oznámil na sociálních sítích podpis čtyřzápasové smlouvy s UFC, finanční podmínky ho podle vlastních slov nezajímaly. V rozhovoru pro Fortuna MMA přiznal, že se na částku v kontraktu ani nepodíval. Chtěl do největší MMA organizace světa, a to stálo za jakoukoliv cenu. Jenže po debutu na UFC Fight Night v Bělehradě, kde prohrál s Gilbertem Urbinou technickým knockoutem za 61 sekund, přišlo vystřízlivění. Ne sportovní, to bolelo okamžitě. Finanční.
Co z 12 000 dolarů skutečně zbyde
V podcastu Premlčané Čepo rozebral, kam jeho hrubá odměna 12 000 dolarů (v přepočtu asi 283 000 korun) putovala. Rozpad vypadá takto:
- 20 % daň v Srbsku – 2 400 dolarů
- 10 % management – 1 200 dolarů
- 10 % gym – 1 200 dolarů
Tři řádky, 4 800 dolarů pryč. Zbývá 7 200 dolarů, tedy asi 170 000 korun. Jenže ani to není konečná suma. Čepo dál platil trenéry, kteří s ním cestovali do Bělehradu, a jejich ubytování; UFC podle jeho slov hradí hotel jen jednomu člověku z týmu. Přesnou finální částku nezveřejnil, ale po všech nákladech šla pod polovinu hrubé odměny. Z prestižního debutu v UFC si tak reálně odnesl řádově nižší desítky tisíc korun.
Žádná anomálie, ale systém
Čepových 12 000 dolarů nepředstavuje podprůměr. Naopak, jde o hornější okraj nástupního minima. Podle zveřejněné komunikace mezi manažery a matchmakerem UFC Mickem Maynardem je standardní vstupní odměna 10 000 dolarů za zápas plus 10 000 za výhru. Varianta 12/12 se objevuje u vybraných případů.
Bývalý šampion bantamové váhy Aljamain Sterling veřejně popsal, jak jeho odměny postupně rostly: 8/8, pak 10/10, 12/12, 14/14. A to byl budoucí držitel pásu. Slovenský veterán Ľudovít Klein začínal na 10/10 a v rozhovoru pro Sport.cz otevřeně řekl, že když bojovníkovi po srážkách zůstane 40 procent, je na tom ještě dobře. U Kleina navíc tvoří zhruba 60 procent příjmů sponzoři a partneři, samotné UFC jen 40 procent. Bez nich by se kvalitní příprava dělala těžko.
Pro srovnání: na jednom konci UFC výplatnic stojí jména jako Henry Cejudo s odměnou 440 000 dolarů za zápas, na druhém nováčci s 13 500 dolary. Propast je obrovská a Čepo stojí zatím na jejím dně.
V Oktagonu bral víc
Čepo sám přiznal, že v Oktagonu MMA měl „o dost víc peněz“. A není to překvapení. Top domácí hvězdy v českém a slovenském MMA inkasují od promotérů 10 až 15 tisíc eur za zápas, tedy 250 až 375 tisíc korun. Čepova hrubá odměna z UFC byla srovnatelná, ale čistá výrazně nižší kvůli zahraniční dani a dalším nákladům spojeným s cestováním na mezinárodní akci.
Podle nás je první UFC kontrakt pro bojovníka Čepova typu hlavně investice do kariérní značky. Krátkodobě může být finančně horší než silná pozice v regionální organizaci. Ale UFC otevírá dveře ke globálním sponzorům, vyšším budoucím kontraktům a mediální viditelnosti, kterou žádný evropský promotér nenabídne. Čepo to věděl, proto se na číslo ve smlouvě ani nepodíval.
Co bude dál
Porážka v první minutě bolí, ale neznamená konec. Čepo má čtyřzápasovou smlouvu, zbývají tři starty. Pro kontext: jeho přemožitel Urbina šel do vzájemného duelu s bilancí jedné výhry ze čtyř zápasů v UFC a organizace ho držela dál. Jedna prohra nováčka s přímým kontraktem (bez nutnosti procházet Dana White’s Contender Series) nepůsobí existenčně.
Kdyby Čepo příště vyhrál, standardní model show + win bonus by mu při stejném kontraktu přinesl 24 000 dolarů hrubého. Po známých 40 procentech srážek by zůstalo asi 14 400 dolarů ještě před dalšími náklady na tým. Pořád ne závratná suma, ale dvojnásobek toho, co si odnesl z Bělehradu. A s každým dalším kontraktem částky rostou; Klein se postupně dostal z 10/10 na 14/14.
K 20. srpnu 2026 UFC neoznámilo Čepova dalšího soupeře ani termín. Slovenský středňák tak zatím trénuje s vědomím, že vstup do nejprestižnější MMA organizace světa ho stál víc, než mu vynesl. Ale vstupenka do globální ligy v kapse zůstává, a ta se nedá vyčíslit v dolarech.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta