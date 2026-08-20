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Špekové knedlíky: Tradiční recept na vláčné a poctivé knedlíky, které chutnají nejlépe s kysaným zelím a omáčkou

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Když mi doma zbydou starší rohlíky a v lednici čeká kus uzeného boku, bývá o obědě rozhodnuto. Špekové knedlíky dělám právě v takových dnech nejraději, protože jsou syté, poctivé a přitom z obyčejných surovin. Rozdíl dělá krátké prosušení pečiva v troubě a dobře opečená cibule se slaninou, která celé směsi dá správnou vůni i chuť.
Obrázek k receptu na Špekové knedlíky: Tradiční recept na vláčné a poctivé knedlíky, které chutnají nejlépe s kysaným zelím i omáčkou

Obrázek k receptu na Špekové knedlíky: Tradiční recept na vláčné a poctivé knedlíky, které chutnají nejlépe s kysaným zelím i omáčkou

Zdroj: Zdroj: se souhlasem Lída Novotná, Recept na Špekové knedlíky: Tradiční recept na vláčné a poctivé knedlíky, které chutnají nejlépe s kysaným zelím i omáčkou
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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