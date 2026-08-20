Špekové knedlíky: Tradiční recept na vláčné a poctivé knedlíky, které chutnají nejlépe s kysaným zelím a omáčkou

Když mi v kuchyni zůstanou starší rohlíky a v lednici čeká kus uzeného boku, bývá o obědě skoro rozhodnuto. Špekové knedlíky dělám v takových dnech nejraději. Jsou syté, poctivé a stojí na obyčejných surovinách. Hodně udělá už jen to, když se pečivo krátce prosuší v troubě a slanina s cibulí se pořádně orestují. V tu chvíli už je ve směsi cítit úplně jiná vůně.
Na
špekových knedlících je příjemné i to, že si je člověk snadno upraví podle sebe. Někdy přidám víc petrželky, jindy zase trochu nebo cibulové natě, podle toho, co doma zrovna je. A funguje tu dost jednoduchá věc: libečku starší pečivo nasaje tekutinu lépe než čerstvé, takže knedlíky drží tvar a nejsou mazlavé.
Můj tip: Směs po zamíchání nechte aspoň chvíli stát. Těch 15 minut je znát hned při tvarování. Špekové knedlíky patří k poctivé české kuchyni
Špekové knedlíky vycházejí z toho, co
česká domácí kuchyně uměla vždycky dobře: využít pečivo, trochu masa a pár běžných surovin tak, aby vzniklo jídlo, které zasytí. V receptech se liší hlavně poměr pečiva, slaniny a tekutiny. Někde najdete deset starších rohlíků a slaninu, jinde větší dávku pečiva pro hospodský provoz. Často se přidává i muškátový oříšek nebo hrst bylinek, případně petrželka. Tu používám taky ráda. Recept na poctivé domácí špekové knedlíky
Počet porcí: 4 – 5 porcí Ingredience pro přípravu 7 ks starších rohlíků 600 g uzeného boku 1 ks velká cibule 1 lžíce sádla 1 hrnek hrubé mouky 4 vejce 1 až 1 a 1/4 hrnku mléka podle potřeby 1 hrst petrželky 1 menší hrst libečku 1 menší hrst cibulové a česnekové natě sůl podle chuti pepř podle chuti špetka muškátového oříšku vařící osolená voda 1 lžíce sádla a 1 ks cibule na dokončení Postup přípravy českých špekových knedlíků
1.
Rohlíky nakrájejte na menší kostky a rozložte je na plech. Troubu předehřejte na 200 °C a pečivo v ní nechte asi 10 minut jen lehce proschnout. Nemá zhnědnout, jde čistě o oschnutí.
2. Mezitím oloupejte
cibuli a nakrájejte ji najemno. Uzený bok pokrájejte na malé kostky, klidně kolem půl centimetru, s nimi se pak ve směsi pracuje dobře.
3. Na pánvi rozehřejte
1 lžíci sádla. Přidejte cibuli a nechte ji zesklovatět. Potom vsypte nakrájený uzený bok a všechno společně dobře orestujte, aby se tuk vypékal a směs chytla barvu. Zdroj: se souhlasem Lída Novotná, Na sádle osmažíme cibuli a slaninu.
4. Do větší mísy dejte prosušené
rohlíky a přisypte nasekané bylinky, tedy petrželku, libeček i trochu cibulové a česnekové natě. Právě bylinky knedlíky odlehčí a chuť není tak těžká. Zdroj: se souhlasem Lída Novotná, Rohlíky smícháme s bylinkami.
5. K pečivu přidejte
sůl, pepř a muškátový oříšek. Nakonec vmíchejte i opečený bok s cibulí včetně části výpeku z pánve, ten by byla škoda nechat stranou. Zdroj: se souhlasem Lída Novotná, Směs rohlíků a slaniny s cibulí smícháme dohromady.
6. Přilijte
vejce a většinu mléka, zasypte hrubou moukou a směs rukou pořádně propracujte. Když bude působit moc suše, dolijte zbytek mléka. Hmota má držet pohromadě, ale nesmí být řídká.
7. Mísu nechte stát asi
15 minut. Pečivo nasákne, mouka i vejce směs spojí a knedlíky se pak tvarují daleko lépe. Zdroj: se souhlasem Lída Novotná, Přidáme ostatní suroviny a necháme chvíli odležet.
8. Ve větším hrnci přiveďte k varu
osolenou vodu. Navlhčenýma rukama vytvarujte středně velké knedlíky a opatrně je vkládejte do vroucí vody. Zdroj: se souhlasem Lída Novotná, Ze směsi rukama tvarujeme knedlíky.
9. Špekové knedlíky vařte zhruba
15 minut. Během vaření je můžete jednou opatrně obrátit, aby se provařily rovnoměrně. Zdroj: se souhlasem Lída Novotná, Uvaříme v osolené vodě.
10. Zatímco se knedlíky vaří, na malé pánvi rozehřejte
lžíci sádla a osmažte na ní další cibuli dozlatova. Je to jednoduchý detail, ale na talíři dělá hodně.
11. Uvařené knedlíky vyjměte děrovanou naběračkou, nechte krátce okapat a podávejte hned s opečenou cibulkou. Pokud něco zbyde, v lednici vydrží do druhého dne. A nakrájené a opečené na pánvi jsou výborné i pak.
Rady šikovné hospodyňky ke špekovým knedlíkům Jestli máte jen čerstvější rohlíky, nakrájejte je dřív a nechte je oschnout déle. U knedlíků je starší pečivo prostě výhoda. Když je směs moc řídká, nepřilévejte další mléko a raději přisypte trochu hrubé mouky. Po odpočinutí ještě lehce zhoustne. Na bylinkách nešetřím hlavně na jaře. Petrželka a libeček umí s těžší chutí slaniny udělat dost práce. Pokud chcete mít jistotu, že se první knedlík ve vodě nerozpadne, udělejte nejdřív jeden menší zkušební kus. Když nebude držet, stačí do směsi přidat lžíci mouky nebo pár kostek pečiva navíc.
Špekové knedlíky s cibulkou a zelím – česká jednoduchá klasika
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Zdroj a foto: Se souhlasem
Lída Novotná