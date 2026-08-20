Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Lela ukázala, jak si s dětmi užívá Turecko: Klidné záběry zároveň působí jako vzkaz Karlosovi

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Ještě před několika týdny se kolem Lely Vémoly řešil rozpad manželství, nové bydlení i finance. Teď ukázala mnohem klidnější část života. S dětmi vyrazila do Turecka a záběry od moře působí jako výrazný kontrast k tomu, čím v posledních měsících procházela.
Z Turecka poslala Lela nové video s dětmi. Jeho vyznění může Karlosovi říkat víc než dlouhé vysvětlování.

Z Turecka poslala Lela nové video s dětmi. Jeho vyznění může Karlosovi říkat víc než dlouhé vysvětlování.

Zdroj: Nextfoto.cz
Reklama
Další články z Trendy Život
Sportovní legenda se odhodlala k odvážnému focení. Pro magazín Players se svlékla nahoře bez
Sportovní legenda se odhodlala k odvážnému focení. Pro magazín Players se svlékla nahoře bez
Jeden z nejslavnějších českých seriálů se vrací na Novu. Ordinace znovu zabojuje o přízeň diváků
Jeden z nejslavnějších českých seriálů se vrací na Novu. Ordinace znovu zabojuje o přízeň diváků

Po několika letech se Ordinace v růžové zahradě 2 znovu objeví ve večerním vysílání TV Nova. Návrat má ale...

Meghan a Harry se vracejí do Británie: Po letech v zahraničí je čeká další velké stěhování
Meghan a Harry se vracejí do Británie: Po letech v zahraničí je čeká další velké stěhování

Ještě před několika týdny nebylo jisté, zda princ Harry vůbec přiveze rodinu do své rodné země. Nyní...

Ulice dnes: Klárka po Prokopově větě zmizí. Adriana nakonec volá policii
Ulice dnes: Klárka po Prokopově větě zmizí. Adriana nakonec volá policii

Čtvrteční Ulice přinese jednu z těch situací, které začnou úplně nevinně a během několika okamžiků se...

Pavla Tomicová prošla výraznou proměnou: Herečka se ostříhala na kluka a vypadá úplně jinak
Pavla Tomicová prošla výraznou proměnou: Herečka se ostříhala na kluka a vypadá úplně jinak

Pavla Tomicová v posledních měsících překvapuje jednou změnou za druhou. Po výrazné proměně postavy nyní...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

Magazín přináší pestrý mix témat, která spojují svět showbyznysu, módy a životního stylu s příběhy ze skutečného života. Čtenáři zde najdou zajímavosti o známých osobnostech, aktuální trendy, ale i praktické tipy a inspiraci pro každodenní situace.Obsah kombinuje odlehčené čtení s tématy, která...

Všechny články tohoto autora →
Trendy Život
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.