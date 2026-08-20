Lela ukázala, jak si s dětmi užívá Turecko: Klidné záběry zároveň působí jako vzkaz Karlosovi

Lela Vémola tráví část srpna v tureckém Bodrumu, kam odjela se dvěma staršími dětmi, Lili a Rockym. Na sociální síti zveřejnila záběry z paddleboardu, kde se společně pohybují po moři a děti v bezpečnostních vestách mávají do kamery. Na první pohled jde o obyčejnou rodinnou dovolenou v Turecku, v jejím případě má ale celý moment mnohem širší kontext. Ještě na jaře totiž s Karlosem Vémolou veřejně potvrdili, že už netvoří pár a žijí odděleně. Dovolená přichází v době velkých změn
Poslední měsíce byly pro Lelu ve znamení výrazných životních změn. Odstěhovala se ze společného domova a začala si budovat vlastní zázemí. Na začátku srpna navíc překvapila změnou vzhledu, když dlouhé blond vlasy vyměnila za tmavší odstín. O její
proměně po rozchodu s Karlosem Vémolou jsme psali také na TrendyŽivot.cz.
Právě proto působí současné fotografie a video z Turecka trochu jinak než běžný dovolenkový obsah známých osobností.
Lela na nich nevystupuje jako součást páru, ale především jako máma, která tráví čas s dětmi a organizuje si život podle sebe. Zda tím chce něco dokazovat bývalému partnerovi, nelze z několika záběrů spolehlivě určit. V kontextu jejich rozchodu je ale pochopitelné, že si fanoušci podobného detailu všímají.
Lela si s dětmi užívá Turecko: Nové video vyznívá jako jasný vzkaz směrem ke Karlosovi.
Instagram Lely Vémoly- se svolením
Tentokrát nejde o okázalý luxus
Zajímavá je také finanční stránka celé cesty. Lela podle dostupných vyjádření uvádí, že si na dovolenou
vydělala vlastní prací. Rodina navíc nemá být ubytovaná v pětihvězdičkovém luxusním resortu, jak by možná část veřejnosti vzhledem k jejímu životnímu stylu očekávala, ale ve tříhvězdičkovém hotelu. Uváděná cena její části pobytu se pohybuje okolo 14 tisíc korun, k níž se připočítávají náklady za děti.
Při našem pohledu na
aktuální srpnové nabídky zájezdů do Bodrumu přitom podobná částka není mimo realitu. Nabídky se v současnosti objevují přibližně od 13 tisíc korun za osobu, samozřejmě podle konkrétního termínu, hotelu, délky pobytu a stravování.
Turecko tak stále patří mezi destinace, kde je možné najít jak velmi luxusní resorty, tak dostupnější varianty. Zkušenosti jednotlivých turistů se přitom výrazně liší. Na TrendyŽivot.cz jsme například upozornili na
zkušenosti českých turistů s mořem v některých tureckých letoviscích i na to, jak se Češi podle místních obchodníků chovají na tureckých bazarech. Největší změnou je tentokrát obyčejnost
Na současných záběrech je možná nejvýraznější právě to, jak
obyčejně celý pobyt působí. Žádná přehlídka luxusních značek ani dokonale naaranžovaný resort. Moře, paddleboard a děti. Podobný typ dovolenkových momentů ukázala letos například také Markéta Konvičková během rodinného pobytu u Jadranu.
U Lely má ale tato obyčejnost vzhledem k posledním měsícům větší význam.
Po období, kdy veřejnost sledovala především její rozchod, stěhování a spory kolem společného života, tentokrát ukazuje úplně jiný obraz. Není nutné v něm hledat skrytý vzkaz Karlosovi. Mnohem výmluvnější je samotný fakt, že se její veřejný život postupně přestává točit pouze kolem jejich manželství a stále více kolem toho, co buduje sama.
autorský text, Instagram