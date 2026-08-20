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Prajzská: Tam, kde se mluví ponašemu

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Když přejedete řeku Opavu a dostanete se do mírně zvlněné krajiny Hlučínska, ihned budete mít pocit, že jste v jiném světě. Místní tento kraj nazývají Prajzská. Název odkazuje na prohranou válku o rakouské dědictví Marie Terezie v roce 1742. K čemu tenkrát došlo, jak to ovlivnilo zdejší oblast a co zajímavého tu třeba uvidíte?
Hlučínsko

Hlučínsko

Zdroj: Foto: Mix321, GFDL , via Wikimedia Commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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