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Pět tipů proti těhotenskému stresu aneb jak si zpříjemnit život s bříškem

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Dennívýzva
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Je to tady. Zjistila jste, že čekáte miminko, a najednou máte pocit, že musíte zařídit tisíc věcí najednou? Oznámit radostnou novinu rodině, objednat se k lékaři, vybírat výbavičku… V tom všem ale nezapomínejte na to nejdůležitější – na sebe. Těhotenství je výjimečné období, které s sebou kromě radosti může přinášet i spoustu obav a stresu. Rady typu „hlavně se nestresujte a odpočívejte“ se sice snadno řeknou, jejich dodržování už ale může být o něco těžší. Přinášíme proto pět tipů, které vám pomohou projít těhotenstvím s větším klidem a pohodou.
Těhotenství

Těhotenství

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plné zdraví

Magazín zaměřený na to, jak pečovat o tělo i duši. Nabízí články o zdravé výživě, cvičení, prevenci nemocí a přírodních metodách podpory imunity. Nechybí ani rady pro duševní pohodu, tipy na relaxační techniky a inspirace pro aktivní životní styl. Vedle odborných informací tu najdete i praktické...

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