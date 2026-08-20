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Plzeň má zpět brankáře Baiera. Po operaci se rozchytává ve třetí lize, smlouvu má do roku 2029

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Viktoria Plzeň si brankáře Viktora Baiera pojistila kontraktem do roku 2029, a to v době, kdy po operaci achilovky ještě ani netrénoval naplno.
Plzeň má zpět brankáře Baiera. Po operaci se rozchytává ve třetí lize, smlouvu má do roku 2029

Plzeň má zpět brankáře Baiera. Po operaci se rozchytává ve třetí lize, smlouvu má do roku 2029

Zdroj: Viktorie Plzeň
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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