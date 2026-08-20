Plzeň má zpět brankáře Baiera. Po operaci se rozchytává ve třetí lize, smlouvu má do roku 2029

Dne 17. ledna 2026 si Viktora Baier na soustředění v tureckém Beleku v přípravném utkání proti Zlínu poranil achilovku. Byl na ročním hostování bez opce v rakouském Blau-Weiß Linz, kde stihl 17 ligových startů, 1 530 minut a tři čistá konta. Místo pokračování v rakouské bundeslize zamířil zpátky do Plzně na operační sál. A pak se stalo něco, co o klubovém přístupu k mladým hráčům vypovídá víc než jakékoli prohlášení: Viktoria mu 10. února ukončila hostování a zároveň natáhla smlouvu o další rok.
Dvě prodloužení za osm měsíců
Časová osa ukazuje, jak systematicky Plzeň s Baierem pracuje. Už 20. června 2025, tedy těsně před odchodem do Linze, mu klub prodloužil kontrakt do roku 2028. Hostování mělo být rozvojové: pravidelné minuty v dospělém fotbale, žádná opce na trvalý přestup. Když se plán rozpadl kvůli zranění, Viktoria nečekala. Dne 10. února 2026 Baiera stáhla zpět, nechala ho operovat pod vlastním dohledem a smlouvu posunula až do roku 2029.
Sportovní ředitel Martin Vozábal to vysvětlil přímo: prioritou je kvalitní rehabilitace a stoprocentní návrat, klub dobře zná Baierovy kvality i potenciál a nová smlouva je logickým krokem. Dvě prodloužení za osm měsíců, jedno před hostováním, druhé po vážném zranění, jsou v českém fotbale nadstandardní signál důvěry.
Brankářská hierarchie nečekala
Zatímco Baier rehabilitoval, áčko hrálo dál. Do sezony 2025/2026 vstoupila Plzeň se čtveřicí Martin Jedlička, Florian Wiegele, Marián Tvrdoň a Matěj Šilhavý. Především Wiegele využil příležitost naplno. Dne 9. dubna 2026 mu klub podepsal novou smlouvu do roku 2029 a veřejně vyzdvihl jeho výkony i reprezentační debut.
Baier se v tu dobu teprve vracel. Ještě 31. května 2026 ho Vozábal v sezonním hodnocení vedl jako hráče v rekonvalescenci po operaci, který se bude zapojovat postupně. Letní příprava startovala 15. června. Ligový návrat do áčka v sezoně 2025/2026 byl prakticky vyloučený.
Proč třetí liga dává smysl
Plzeňské béčko ve třetí lize skončilo v sezoně 2025/2026 třetí. Trenér Josef Parlásek opakovaně zdůrazňuje, že hlavním posláním rezervy není sbírat body, ale připravovat hráče na dospělý fotbal a posouvat je k áčku. Pro Baiera je to přesně ten mezistupeň, který po měsících bez zápasové zátěže potřebuje: postupné zvyšování intenzity, reálné střely, reálný tlak, ale bez rizika, které by přinesl okamžitý návrat do nejvyšší soutěže.
Klub tím de facto staví delší restartovací rampu. Nežene Baiera do oběhu na sílu, ale dává mu prostor, aby si po operaci znovu vybudoval fyzickou i mentální jistotu. Smlouva do roku 2029 mu zároveň garantuje, že na ten prostor má čas.
Co musí Baier překonat
Výchozí pozice není jednoduchá. Wiegele má čerstvý kontrakt a formu, Jedlička zkušenosti, Baier měsíce bez soutěžního zápasu. Přímé srovnání výkonů z Rakouska s aktuálním stavem zatím nejde udělat, konkrétní data třetiligových startů po operaci klub nezveřejnil. Víme ale, že 17 startů v rakouské bundeslize ukázalo brankáře, který v dospělém fotbale obstojí. Otázka není, jestli na to má. Otázka je, jak rychle se tam vrátí.
Plzeň na ni odpověděla po svém: podpisem, ne slovy. Kontrakt do roku 2029 říká, že klub počítá s Baierem jako s budoucí jedničkou, jen odmítá uspěchat cestu k ní.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle