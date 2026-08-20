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Bouřka zastavila provoz na letišti ve Vídni. Cestující po přistání zůstali uvězněni v letadlech

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Běžné přistání se ve čtvrtek večer pro část cestujících na vídeňském letišti změnilo v nepříjemné čekání. Silná bouřka a prudké poryvy větru na čas zastavily práci na letištní ploše a lidé museli zůstat uvnitř letadel.
Bouřka zastavila provoz na letišti ve Vídni. Cestující po přistání zůstali uvězněni v letadlech

Bouřka zastavila provoz na letišti ve Vídni. Cestující po přistání zůstali uvězněni v letadlech

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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