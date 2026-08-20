Bouřka zastavila provoz na letišti ve Vídni. Cestující po přistání zůstali uvězněni v letadlechPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bouřka zastavila provoz na letišti ve Vídni. Cestující po přistání zůstali uvězněni v letadlech
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