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Pixel Watch 5 umí, co žádné jiné. Měří krevní tlak a varují před cukrovkou, obojí jenom z ruky a velmi přesně

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Google představil hodinky, které slibují pasivní sledování krevního tlaku a inzulinové rezistence bez manžety i bez kapky krve. Žádný konkurent tuto kombinaci nenabízí.
Google Pixel Watch 5

Google Pixel Watch 5

Zdroj: Google
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