Pixel Watch 5 umí, co žádné jiné. Měří krevní tlak a varují před cukrovkou, obojí jenom z ruky a velmi přesně

Zní to jako sen každého, kdo nechce čekat na výsledky z laboratoře: nasadíte si hodinky, nosíte je den za dnem a ony vám po několika týdnech řeknou, jestli se váš krevní tlak posouvá špatným směrem a jestli vaše tělo začíná hůř reagovat na inzulin. Přesně to Google slibuje u Pixel Watch 5 prostřednictvím platformy Health Guardian. Než ale začnete vyřazovat domácí tlakoměr, je potřeba rozumět tomu, co přesně hodinky dělají, a co nedělají.
Co vlastně Pixel Watch 5 měří a jak
Pixel Watch 5 nepracují jako klasický tonometr. Nezobrazí vám po přiložení prstu čísla 120/80. Místo toho Google mluví o trendech krevního tlaku: hodinky pasivně sbírají data z optického snímače srdeční frekvence, senzoru SpO2, kožní teploty, akcelerometru a dalších čidel. Z těchto signálů pak AI model vyhodnotí, zda se váš krevní tlak v řádu týdnů a měsíců posouvá nahoru, dolů, nebo zůstává stabilní.
Totéž platí pro inzulinovou rezistenci. Hodinky neměří hladinu cukru v krvi. Nenahrazují glukometr. Google výslovně říká, že jde o dlouhodobý odhad toho, jak efektivně vaše tělo zpracovává inzulin. Model staví na více než bilionu minut fyziologických dat od pěti milionů dobrovolníků a byl validován proti standardním klinickým krevním testům. Výsledky Google publikoval v odborném časopise Nature.
Prakticky to vypadá tak, že nosíte hodinky, žijete normálně a jednou měsíčně dostanete souhrn v aplikaci Google Health. Pokud algoritmus zaznamená významnou změnu, pošle upozornění. Žádná kalibrace, žádná manžeta, žádný odběr krve.
Proč to neumí nikdo jiný, a co umí konkurence
Formulace „žádné jiné hodinky to neumí“ drží, ale jen pokud ji čtete přesně. Unikátní není samotné měření krevního tlaku ze zápěstí, to
Samsung nabízí už roky. Unikátní je kombinace dvou pasivních funkcí bez jakékoli kalibrace: trendů krevního tlaku a trendů inzulinové rezistence. Právě odhad inzulinové rezistence Google sám označuje jako vůbec první svého druhu na nositelných zařízeních.
Tři přístupy tří gigantů vypadají takto:
Pixel Watch 5 Samsung Galaxy Watch 8 Apple Watch Series 11 Krevní tlak Pasivní trendové sledování, bez manžety Aktivní měření (systola/diastola), nutná kalibrace hornopažní manžetou každých 28 dní Hypertenzní notifikace z 30denní analýzy, poté 7denní ověření manžetou Inzulinová rezistence Pasivní trendový odhad, bez krve Není Není Kalibrace Žádná Manžeta + pravidelná rekalibrace Manžeta po upozornění
Samsung vám tedy dá konkrétní čísla tlaku, ale musíte vlastnit hornopažní tlakoměr a pravidelně kalibrovat.
Apple vás upozorní na možný problém, ale pak vás pošle k manžetě na sedm dní. Google vsadil na jinou filozofii: žádné příslušenství, žádná aktivní účast uživatele, zato dlouhodobý screening skrytých změn. Jak přesné to je, a kde jsou limity
Google tvrdí, že oba modely prošly klinickou validací proti referenčním zařízením a protokolům. U inzulinové rezistence odkazuje na srovnání s laboratorními krevními testy. U krevního tlaku stojí za algoritmem model WavesFM, testovaný na demograficky různorodé populaci v rámci programu Fitbit Hypertension Labs.
Háček: Google nikde nepublikuje jednoduché spotřebitelské číslo typu „přesnost 95 %“ nebo „odchylka ±5 mmHg“. Validace existuje, ale její detaily zůstávají v odborných publikacích, ne na produktové stránce. Formulace „velmi přesně“ se proto opírá o existenci klinické validace, ne o veřejně dostupnou číselnou přesnost.
A hlavně: Google sám výslovně uvádí, že obě funkce slouží jako wellness informace. Nejsou určeny k diagnostice, léčbě ani úpravě medikace. Pokud vám hodinky naznačí rostoucí trend krevního tlaku, Google doporučuje potvrdit to domácím tlakoměrem nebo návštěvou lékaře. Výsledky můžete lékaři ukázat jako kontext, ne jako diagnózu.
Co ještě vědět: dostupnost, cena upgradu a soukromí
Zdravotní funkce Health Guardian nebudou k dispozici hned při startu prodeje hodinek. Podle
srovnávací stránky Google Store je termín září 2026, přičemž dostupnost se liší podle země a regionu. Google zatím veřejně neupřesnil, zda bude český trh mezi prvními, ani zda budou funkce lokalizovány do češtiny.
Důležitá informace pro majitele starších modelů: Health Guardian není exkluzivita Pixel Watch 5. Google uvádí stejný zářijový termín i pro Pixel Watch 3, Pixel Watch 4 a Fitbit Air. Pokud tedy máte loňský model a zajímají vás primárně zdravotní funkce, upgrade kvůli nim nedává smysl. Pixel Watch 5 se od předchůdců odlišují jinak, novou 45mm variantou s výdrží až 40 hodin, duálním GPS a integrací Gemini.
Samostatnou kapitolou je Google Health Coach, AI asistent, který má zdravotní zjištění „překládat“ do srozumitelných doporučení. Ten ale vyžaduje předplatné Google Health Premium a internetové připojení. Samotné trendové funkce fungují bez předplatného.
Co se týče soukromí: Google deklaruje, že zdravotní data v Google Health jsou oddělena od reklamních dat a nejdou do Google Ads. Uživatel je může mazat, stahovat i vypínat jednotlivé funkce včetně AI přehledů.
Revoluce, nebo chytrý marketing?
Skutečná novost Pixel Watch 5 nespočívá v tom, že by na zápěstí nahradily tonometr nebo laboratoř. Spočívá v ambici převést tiché, dlouhodobé kardiometabolické změny (ty, které člověk roky nepozná) do pasivního domácího screeningu. Inzulinová rezistence je přitom stav, který postihuje odhadem třetinu dospělé populace a většina lidí o něm neví, dokud nepřijde diagnóza diabetu 2. typu. Pokud hodinky dokážou člověka upozornit o měsíce dřív, než by si problém uvědomil sám, je to podle nás významnější posun než jakékoli jednorázové číslo na displeji.
Pixel Watch 5 nejsou lékař na zápěstí. Jsou spíš tichý hlídač, který vám řekne, kdy je čas k lékaři zajít.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman