Microsoft poprvé otevřel dveře úhlavnímu rivalovi. Klíčová aplikace má nové možnosti, které oceníte

Dne 6. srpna 2026 se v beta verzi Edge 152 tiše objevilo tlačítko, které tam dosud nikdy nebylo: přihlášení přes Apple účet. Microsoft tím poprvé vpustil identitu svého největšího hardwarového rivala přímo do jádra vlastního prohlížeče, do profilového přihlášení a synchronizace dat. Nejde o žádné obecné partnerství ani o integraci Safari. Jde o konkrétní, praktickou věc: kdo má Apple účet, může si přes něj v Edge synchronizovat záložky, hesla, historii i otevřené karty mezi počítači, aniž by musel vytahovat přihlašovací údaje k Microsoftu.
Co přesně se změnilo a kde to najdete
V Edge Beta 152 přibyla v profilovém menu (ikona vpravo nahoře) a na přihlašovací obrazovce prohlížeče nová volba: „Sign in with Apple account.“ Funguje na Windows i macOS. Po přihlášení se Apple účet chová jako plnohodnotná identita profilu, Edge přes něj nabízí standardní synchronizaci:
- záložky a kolekce
- hesla
- historie prohlížení
- rozšíření
- nastavení prohlížeče
- otevřené karty
- údaje pro automatické vyplňování formulářů
- platební informace
Microsoft výslovně uvádí, že Apple účet funguje „vedle účtu Microsoft“, jde tedy o doplňkovou možnost, ne o náhradu. Kdo má zavedený Microsoft profil, nemusí nic rušit.
Proč zrovna Apple, a proč teď
Nejde o první kontakt Edge s jablečným ekosystémem vůbec. Apple už dříve oficiálně podporoval rozšíření iCloud Passwords v Edge na Windows. „Poprvé“ zde platí pro něco užšího a důležitějšího: Apple účet jako přihlašovací identita do samotného profilu prohlížeče.
Microsoft si na to připravil půdu už v Beta 150, kdy přidal přihlášení přes Google účet a zároveň zavedl interní politiku
NonMicrosoftAccountSignInEnabled. Ta explicitně počítá s Google i Apple účty. Apple sign-in v Beta 152 tedy není impulzivní nápad, ale další krok promyšlené strategie.
A co z toho Microsoft má? Podle nás nejde o gesto vstřícnosti vůči Applu. Jde o lovení uživatelů z cizích ekosystémů. Kdo sedí celý den v Apple světě a nechce si kvůli prohlížeči zakládat další účet, teď dostává důvod Edge vyzkoušet. Menší tření při registraci znamená víc uživatelů. Tak prosté to je.
Kdy se to dostane ke všem, a kde to zatím nefunguje
Důležitá poznámka: funkce je zatím jen v betě a Microsoft ji navíc označuje jako „controlled feature rollout“. To znamená, že ani všichni uživatelé bety ji nemusí vidět okamžitě. Podle oficiálního harmonogramu má Edge 152 dorazit do stabilního kanálu nejdříve v týdnu od 27. srpna 2026. K 16. srpnu 2026 ale stabilní verze stále eviduje Edge 151.
Další omezení: mobilní platformy zůstávají stranou. Android i iOS jsou v dokumentaci výslovně uvedeny jako nepodporované. Microsoft důvod veřejně neupřesnil. Mobilní nápověda Edge nadále počítá výhradně s Microsoft účtem. Kdo tedy doufal, že si přes Apple účet sesynchronizuje Edge mezi MacBookem a iPhonem, musí zatím počkat.
Jak si přihlášení nastavit
Jakmile rollout dorazí na vaše zařízení, postup je přímočarý:
- Klikněte na profilovou ikonu v pravém horním rohu Edge.
- Zvolte „Add new account“ nebo „Sign in to sync data.“
- Na přihlašovací obrazovce vyberte Apple účet.
- Přihlaste se svými Apple přihlašovacími údaji.
Synchronizaci jednotlivých kategorií dat (hesla, záložky, historie…) pak můžete řídit v Settings → Profiles → Sync. Edge podporuje více profilů vedle sebe, takže si klidně můžete ponechat stávající Microsoft profil pro práci a Apple profil pro osobní prohlížení.
Má smysl přepínat?
Pokud jste zvyklí na Microsoft účet a funguje vám, není důvod měnit. Apple sign-in dává smysl hlavně lidem, kteří Edge používají napříč Windows a macOS, žijí v Apple ekosystému a nechtějí si kvůli prohlížeči udržovat další sadu přihlašovacích údajů. Microsoft u Apple účtu zatím nepublikoval žádné omezení synchronizovaných dat oproti vlastnímu účtu; pokud se to nezmění, funkční rozdíl by neměl být žádný.
Microsoft tímto krokem říká něco, co by ještě před pár lety znělo nemyslitelně: je mu jedno, čí jméno je na vašem účtu, pokud Edge zůstane vaším prohlížečem.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda