Béčko Sparty se po ztrátě opor propadá ke dnu třetí ligy. Ze dvou zápasů vytěžilo jediný bod, mládež nestíhá

Domažlice, úvodní kolo třetí ligy. Sparta B dvakrát prohrává, dvakrát srovnává, nakonec bere bod za remízu 2:2. Trenér David Loučka po zápase mluví o „malém sebevědomí na míči“ a o tom, že hráči musí vzít odpovědnost v soubojích jeden na jednoho. O týden později přichází domácí porážka 0:1 s Admirou. Bilance po dvou kolech: jeden bod, skóre 2:3, jedenácté místo. Na vedoucí Dynamo České Budějovice ztrácí Sparta B pět bodů. Čísla sama o sobě nejsou katastrofou, ale kontext, ve kterém vznikla, vypovídá víc než tabulka.
Osa, která zmizela přes léto
Spartě B se před startem sezony rozpadla zkušenější vrstva kádru. Tři odchody bolí nejvíc:
- Lukáš Moudrý zamířil na hostování do Jihlavy. Sparta si ponechala možnost zimního stažení, ale ztratila hráče se 43 druholigovými starty, třemi góly a osmi asistencemi. Moudrý už měl za sebou i dva zápasy za áčko, šlo o nejhotovějšího mladíka v kádru.
- Ferdinand Říha odešel na sezonní hostování do Vlašimi, tentokrát bez přestupové opce.
- Roman Mokrovics je na klubovém profilu veden jako hráč na hostování ve Vysočině Jihlava.
Tři jména, ale v kontextu béčka tři zásahy do osy. Moudrý, Říha i Mokrovics patřili k hráčům, kteří už měli dospělou minutáž a tvořili mezivrstvu mezi dorosteneckým fotbalem a ligovou realitou. Bez nich se kádr posunul věkově i zkušenostně dolů, a na hřišti je to vidět.
Mentoři místo posil
Sparta na problém reagovala, ale ne tak, jak by čekal fanoušek zvyklý na přestupový trh. Do béčka nepřišli klasičtí „hotoví“ hráči. Přišli mentoři. Filip Panák a Jakub Pešek byli klubem oficiálně představeni právě v této roli, mají mladým předávat zkušenosti v tréninku i v zápasech.
Panák už naplno nastoupil v obou úvodních kolech. V Domažlicích prodloužil standardku před vyrovnávací brankou na 2:2, čímž ukázal, proč ho tam Sparta poslala. Jenže jeden zkušený obránce nenahradí celou chybějící vrstvu kádru. Pešek zatím nemá v prvních dvou kolech doložený přímý výsledkový efekt.
Samotný fakt, že Sparta potřebuje do třetí ligy posílat mentory z prvního týmu, nepřímo potvrzuje to, co Loučka naznačil po Domažlicích: čistě mládežnické složení na dospělý fotbal nestačí.
Sestup jako vědomá volba, ne nehoda
Kdo chce pochopit aktuální stav, musí se vrátit o sezonu zpět. Sparta B skončila v Chance Národní Lize poslední a sestoupila. Už tehdy komentátor Petr Nerad veřejně upozorňoval, že klub ani v těžké tabulkové situaci neposílal mladým výraznější pomoc z áčka. Sparta držela mládežnický model i za cenu sestupu.
A drží ho dál. Po sestupové sezoně klub zdůraznil 14 debutů hráčů ze Strahovské akademie ve druhé lize. O rok dříve uváděl, že od Loučkova nástupu si šestnáct hráčů z béčka připsalo start v nejvyšší domácí nebo zahraniční soutěži. Rezerva funguje jako most mezi akademií a dospělým fotbalem, a Sparta se rozhodla, že tuto funkci neobětuje kvůli tabulkovému umístění.
Slabý start proto není nahodilá nehoda. Je logickým důsledkem modelu, který upřednostňuje rozvoj před výsledkem.
Historicky to není nejhorší, ale trend varuje
Zajímavé je srovnání s loňským startem ve druhé lize. Sezonu 2025/26 otevřela Sparta B porážkami 0:1 s Baníkem Ostrava B a 0:3 v Brně, nula bodů a skóre 0:4 po dvou kolech. Aktuální jeden bod a skóre 2:3 jsou bodově o něco lepší. Jenže tehdy hrála Sparta o úroveň výš.
V tabulce ČFL si vedou lépe třeba Plzeň B (čtvrté místo, čtyři body), zatímco Bohemians B mají rovněž bod a Dukla B je patnáctá s nulou. Béčka velkokluby v nižších soutěžích obecně trápí. Sparta v tom není sama, ale je na tom hůř než většina.
Co by měli fanoušci čekat
Rychlý návrat do druhé ligy teď nevypadá jako realistický základní scénář. Po sestupu z posledního místa, po letních odchodech hotovějších mladíků a po startu s jediným bodem je rozumnější sledovat, zda Sparta B nejdřív stabilizuje výkon a udrží se v klidném středu tabulky. Pokud se mladíkům pod vedením Panáka a Peška vrátí sebevědomí, o kterém Loučka mluvil, může se sezona ještě otočit. Ale čekat automatický postup by znamenalo ignorovat všechno, co se za poslední rok stalo.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner