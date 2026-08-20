Oliver Kahn reagoval na Musialovy dva kolapsy za čtyři dny: Neriskuj zdraví, dej si pauzu, budoucnost ti poděkuje

Sobota 15. srpna 2026, přátelský zápas s RB Lipsko v Allianz Areně. Teplota přes třicet stupňů, Musiala padá k zemi. Klub mluví o závrati, oběhových potížích, vedru. O tři dny později, v úterý proti Heidenheimu, totéž. Tentokrát už vysvětlení o horku nestačí. Třiadvacetiletý ofenzivní hráč Bayernu ještě téhož večera zveřejní na Instagramu příspěvek, ve kterém poprvé pojmenuje příčinu: krátké, dočasné, ale léčitelné absenční záchvaty způsobené neurologickou dysfunkcí. A vzápětí dodá, že chce hrát dál. Do debaty se okamžitě vloží Oliver Kahn, a jeho tón je jiný než cokoli, co přichází z klubu.
Co přesně Kahn řekl
Podle sekundárního přepisu vyjádření původně určeného pro Sky Germany Kahn nevolil diplomatický jazyk. Řekl, že Musiala se „nesložil jen kvůli horku“ a že mu „tělo posílá jasnou zprávu“. Pak přešel do přímého oslovení: „Jamal, jestli tohle čteš: dej si pauzu. Jednou si za to poděkuješ.“ Odmítl logiku sbírání minut a postupného návratu. Výslovně varoval před „dalším uspěchaným comebackem“, narážka na Musialovo těžké zranění z roku 2025 a následný řízený návrat, který Bayern ještě v červenci 2026 prezentoval jako strukturovaný plán směrem ke startu sezony.
Kahn přitom neříká „skonči se sezonou“ ani „pověs kopačky na hřebík“. Rozlišuje mezi „týdnem volna nebo regulací zátěže“ a „skutečnou pauzou“. Zmiňuje horizont šesti měsíců nebo roku, ne jako konkrétní předpis, ale jako argument, že fotbal nikam neuteče a talent ve třiadvaceti letech má čas.
Musiala chce hrát, Bayern ho kryje
Musialův vlastní postoj stojí v ostrém kontrastu. V instagramovém příspěvku napsal, že bylo jeho osobním přáním čelit situaci aktivně a po souhlasu neurologů dál žít normálně a hrát fotbal. Chtěl uklidnit fanoušky, ne vyvolat debatu o konci kariéry.
Bayern se od Kahnova tónu drží na vzdálenost. Sportovní ředitel Max Eberl bezprostředně po druhém kolapsu řekl hlavně to, že Musiala situaci sám vysvětlí a že klub o ní věděl. Předseda představenstva Jan-Christian Dreesen pak podle agentury dpa doplnil klíčový detail: oba starty byly „lékařsky rozsáhle konzultované“ s neurologem i s hráčovými lékaři, kteří hru podpořili. Dreesen také naznačil, že klub o diagnóze neví jen „od včerejška nebo předevčíra“. Uli Hoeneß mluvil o delší době, ale bez upřesnění. Podle informací dpa Bayern zatím nevidí signál konce kariéry.
Tady leží jádro sporu. Kahn mluví jazykem varování a preventivní stopky. Klub mluví jazykem lékařské konzultace a formální způsobilosti. Obojí může být pravda současně, a právě to dělá situaci tak nepříjemnou.
Co jsou absenční záchvaty a proč jsou ve fotbale problém
Absenční záchvaty patří mezi takzvané generalizované nemotorické záchvaty. Podle Mayo Clinic se projevují náhlým krátkým výpadkem vědomí: prázdný pohled, zastavení činnosti, někdy mrkání víček, žvýkací pohyby nebo drobné pohyby prstů. Typicky trvají kolem deseti sekund, výjimečně dvacet až třicet. Po odeznění přichází rychlý návrat bez delšího zmatení. Diagnostika stojí na neurologickém vyšetření a EEG, léčba obvykle na antiepileptické medikaci.
Na papíře to nezní jako katastrofa. V praxi profesionálního fotbalu je ale i pět sekund ztráty vědomé kontroly zásadní problém:
- Hráč v plném sprintu ztratí orientaci a může spadnout nebo narazit do soupeře.
- V souboji o míč nedokáže chránit sám sebe.
- Při hledání správné dávky medikace mohou nastat vedlejší účinky ovlivňující výkon.
- Dokud záchvaty nejsou pod kontrolou, nelze předvídat, kdy přijde další epizoda.
Epilepsy Foundation uvádí, že většina sportů je při epilepsii možná, ale záleží na typu, četnosti a kontrole záchvatů. Automatický zákaz sportu neplatí. Riziko ale roste s intenzitou a kontaktností, a Bundesliga je obojí.
Proč má Kahnovo slovo váhu
Kahn v Bayernu formálně nepůsobí od května 2023, kdy ho klub odvolal z pozice generálního ředitele. Ale čtrnáct let v bráně, kapitánská páska, místo v klubové Síni slávy a tři roky ve vedení z něj dělají hlas, který bavorská veřejnost bere vážně. Nemá rozhodovací pravomoc, ale má morální autoritu, a tu teď použil způsobem, který klub staví do nepříjemné pozice.
Kritizovat lze přitom spíš komunikaci Bayernu než samotné rozhodnutí nasadit Musialu. Po prvním kolapsu proti Lipsku klub mluvil o vedru a oběhových potížích. Po druhém proti Heidenheimu byla oficiální reakce zpočátku velmi skoupá. Teprve Musialův vlastní příspěvek dal věcem jméno. Kahn do tohoto vakua vstoupil s jasným poselstvím, a právě proto jeho slova rezonují víc, než by rezonovalo totéž od kohokoliv jiného.
Co bude dál
Časová osa je nemilosrdná. Bayern hraje 22. srpna Supercup proti Dortmundu, o týden později ligový start proti Stuttgartu. Los ligové fáze Ligy mistrů je 27. srpna, první kolo se hraje 8.–10. září. Mezi druhým kolapsem a startem evropské sezony jsou zhruba tři týdny. Zda bude Musiala k dispozici pro některý z těchto zápasů, natož pro zářijový sraz německé reprezentace před Nations League v Nizozemsku, zatím nikdo nepotvrdil.
Formálně má Musiala souhlas neurologů. Prakticky má za sebou dva kolapsy na hřišti během čtyř dnů, léčbu, která se teprve nastavuje, a veřejnou výzvu od člověka, jehož slovo v Mnichově stále něco znamená. Rozdíl mezi lékařskou způsobilostí a sportovním rizikem se v příštích týdnech buď vyřeší, nebo zostří. Kahn vsadil na to, že třiadvacetiletý talent má víc času, než si myslí. Otázka je, jestli to Musiala slyší.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle