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Senzace v Řecku! Hradec v závěru smazal dvougólové manko díky Umarovi

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Fotbalisté Hradce Králové v úvodním utkání 4. předkola Konferenční ligy vybojovali v závěru po trefách Abdullahiho Umara remízu 2:2 na hřišti Panathinaikosu. Na Olympijském stadionu v Aténách padly všechny branky po změně stran. Domácí poslal do vedení dvougólový útočník Andrews Tetteh, v 89. minutě ale Umar snížil a v šesté minutě nastavení vyrovnal.
"Votroci" jsou v pohárech poprvé od sezony 1995/96.

"Votroci" jsou v pohárech poprvé od sezony 1995/96.

Zdroj: FC HK
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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